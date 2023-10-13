Врач объяснил, почему студент впал в кому во время катания на американских горках

Posted 13 октября 2023, 18:13
Published 13 октября 2023, 18:13
Modified 13 октября 2023, 18:15
Updated 13 октября 2023, 18:15
При этом сообщается, что ранее молодой человек не жаловался на здоровье. Однако его мама рассказала, что сын заглотил язык при заезде на аттракционе.
«Возможно, на скорости 80 км/ч организм парня не выдержал таких нагрузок, и произошел обморок. В таком состоянии человек не может контролировать движения своих органов, из-за чего и произошло западение языка», — предположил в беседе с изданием хирург Александр Умнов.
В связи с западением языка у парня перекрыло дыхательные пути. Это, в свою очередь, вызывало асфиксию и острую дыхательную недостаточность.
«Для асфиксии характерен недостаток кислорода в крови, что, вероятно, и стало причиной отека головного мозга», — заключил врач.