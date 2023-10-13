Врач объяснил, почему студент впал в кому во время катания на американских горках

Студенту стало плохо во время заезда на аттракционе в Москве в парке «Остров мечты», а когда ему пришли на помощь, он был уже в состоянии клинической смерти. По мнению врача, студент мог заглотить язык после того, как впал в обморок, пишет News.Ru.

При этом сообщается, что ранее молодой человек не жаловался на здоровье. Однако его мама рассказала, что сын заглотил язык при заезде на аттракционе. «Возможно, на скорости 80 км/ч организм парня не выдержал таких нагрузок, и произошел обморок. В таком состоянии человек не может контролировать движения своих органов, из-за чего и произошло западение языка», — предположил в беседе с изданием хирург Александр Умнов. В связи с западением языка у парня перекрыло дыхательные пути. Это, в свою очередь, вызывало асфиксию и острую дыхательную недостаточность. «Для асфиксии характерен недостаток кислорода в крови, что, вероятно, и стало причиной отека головного мозга», — заключил врач. Трамвайные пути на юге Петербурга после нескольких дорожных происшествий перекрыли Узнать подробнее Читайте также: На фестивале в Москве собирают деньги для реставрации старинного храма под Лугой Объем финансовой поддержки МСП Санкт-Петербурга в рамках НГС составил 45 млрд рублей