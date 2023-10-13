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Posted 13 октября 2023, 18:13

Published 13 октября 2023, 18:13

Modified 13 октября 2023, 18:15

Updated 13 октября 2023, 18:15

Врач объяснил, почему студент впал в кому во время катания на американских горках

Врач объяснил, почему студент впал в кому во время катания на американских горках

13 октября 2023, 18:13
Фото: 1MI.
Студенту стало плохо во время заезда на аттракционе в Москве в парке «Остров мечты», а когда ему пришли на помощь, он был уже в состоянии клинической смерти. По мнению врача, студент мог заглотить язык после того, как впал в обморок, пишет News.Ru.

При этом сообщается, что ранее молодой человек не жаловался на здоровье. Однако его мама рассказала, что сын заглотил язык при заезде на аттракционе.

«Возможно, на скорости 80 км/ч организм парня не выдержал таких нагрузок, и произошел обморок. В таком состоянии человек не может контролировать движения своих органов, из-за чего и произошло западение языка», — предположил в беседе с изданием хирург Александр Умнов.

В связи с западением языка у парня перекрыло дыхательные пути. Это, в свою очередь, вызывало асфиксию и острую дыхательную недостаточность.

«Для асфиксии характерен недостаток кислорода в крови, что, вероятно, и стало причиной отека головного мозга», — заключил врач.

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#Происшествия#Москва#Остров мечты#Американские горки#Аттракцион#Парк#Язык#Обморок#Хирург#Асфиксия#Дыхательная недостаточность
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