Треть внештатных специалистов из Санкт-Петербурга не читает договор с клиентом

Posted 13 октября 2023, 12:42
Published 13 октября 2023, 12:42
Modified 13 октября 2023, 12:43
Updated 13 октября 2023, 12:43
Такие данные следуют из результатов исследования Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными специалистами).
Внештатные исполнители, работающие в статусе самозанятых в Санкт-Петербурге, осознают важность документов при работе с корпоративными и частными заказчиками. Наиболее важным документом, по мнению почти трети (32%) участников опроса, является кассовый чек. На втором месте оказался договор (23%), а на третьем — акт выполненных работ (20%). Только 18% петербуржцев считают, что все вышеперечисленные документы важны при оказании услуг. Тем не менее, 26% самозанятых всегда готовят полный пакет документов, а треть (37%) формируют только чек за проведенную оплату, так как чаще работают с физлицами.
Подписание договора для самозанятых сотрудников часто не является обязательным условием — 31% самозанятых петербуржцев предпочитает работать на доверии. Но в реальной практике, как отмечает главный юрист Консоль.Про Арина Юсупова, компания может не заключать договор с самозанятым только в одном случае, — он оказывает услугу немедленно и сразу же получает за нее оплату.
«В этом случае самозанятому достаточно сформировать чек. Так он задекларирует свой доход как плательщик НПД и подтвердит расходы для юрлица. В иных случаях для оформления отношений с самозанятым заключается договор гражданско-правового характера», –– напоминает эксперт Консоль.Про.
Треть (33%) самозанятых петербуржцев старается составить договор самостоятельно. За помощью для подготовки документов на оказание услуг 26% самозанятых обращались к юристам, а 14% — к друзьям и знакомым.
Соглашение, составленное клиентом, всегда внимательно читают только 36% петербуржцев. При этом больше половины (64%) самозанятых сталкивались со случаями, когда в ходе заключения договора они упускали важные детали в документе. Чаще всего (31%) самозанятые сталкивались с заниженной стоимостью услуг и появлением обременяющих условий (26%) в договоре. Также заказчики меняли сроки оказания услуг (20%) и вносили пункты со штрафами (17%).
Как признаются невнимательные исполнители, из-за специфических условий договоров каждый третий потерпел убытки на сумму до 80 тыс. рублей.