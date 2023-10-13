Треть внештатных специалистов из Санкт-Петербурга не читает договор с клиентом

Внештатные исполнители, работающие в статусе самозанятых в Санкт-Петербурге, осознают важность документов при работе с корпоративными и частными заказчиками. Наиболее важным документом, по мнению почти трети (32%) участников опроса, является кассовый чек. На втором месте оказался договор (23%), а на третьем — акт выполненных работ (20%). Только 18% петербуржцев считают, что все вышеперечисленные документы важны при оказании услуг. Тем не менее, 26% самозанятых всегда готовят полный пакет документов, а треть (37%) формируют только чек за проведенную оплату, так как чаще работают с физлицами.