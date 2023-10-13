Губернатор Московской области рассказал о решении проблем дольщиков в регионе

Posted 13 октября 2023, 13:58
Published 13 октября 2023, 13:58
Modified 13 октября 2023, 13:58
Updated 13 октября 2023, 13:58
Глава области отметил, что проблема обманутых дольщиков была одной из наиболее острых в Подмосковье, и президент поставил задачу помочь всем, кто по вине недобросовестных застройщиков остался без жилья, к 2024 году. Он отметил, что в решении проблемы важную роль сыграла поддержка федерального правительства, пишет mosregtoday.ru.
В Котельниках начали выдавать ключи гражданам, приобретшим квартиры в ЖК «Белые Росы». О начале строительства этого комплекса, включающего четыре монолитных корпуса высотой 22 — 24 этажа, было объявлено осенью 2013 года. Работы должны были быть завершены через два года, но из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» они были приостановлены. В апреле 2021 года дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области, и проблемный объект был достроен и введен в эксплуатацию в минувшем августе.
Губернатор Московской области подчеркнул, что это важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК «Белые Росы», — а это почти 800 человек. Он также отметил, что вскоре все семьи смогут отпраздновать новоселье.
В 2022 году в Подмосковье должны были выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тыс. жителей. Воробьев сообщил, что план был перевыполнен, и были восстановлены права 16,4 тыс. человек. По его словам, продолжается работа с 12 тыс. дольщиков, включая тех, кто ждет квартиры от «Урбан Групп». На данный момент вопрос с «Урбан Групп» полностью решен — права всех 16,5 тыс. дольщиков по 65 МКД восстановлены.
Воробьев рассказал, что проблемы дольщиков решаются разными методами.
«Это и дострой привлеченными инвесторами, и предоставление ими квартир, и финансирование, и завершение работ действующими застройщиками, которым мы помогаем с получением технических условий: инженерными сетями, строительством дорог и так далее. Ещё один механизм — через региональный и федеральный фонды, где мы также достраиваем дома или выплачиваем рыночную стоимость квартир», — сказал Воробьев