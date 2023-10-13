Губернатор Московской области рассказал о решении проблем дольщиков в регионе

В Котельниках начали выдавать ключи гражданам, приобретшим квартиры в ЖК «Белые Росы». О начале строительства этого комплекса, включающего четыре монолитных корпуса высотой 22 — 24 этажа, было объявлено осенью 2013 года. Работы должны были быть завершены через два года, но из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» они были приостановлены. В апреле 2021 года дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области, и проблемный объект был достроен и введен в эксплуатацию в минувшем августе.