Глава Сочи Копайгородский: Количество отдыхающих в 2023 году побьет рекорд 2022 года

Также стоит отметить, что объем инвестиций в Сочи с 2019 года увеличился втрое, и по итогам прошлого года город занял первое место в Краснодарском крае по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в Сочи сегодня реализуются четыре масштабных проекта с общим объемом инвестиций 4,2 млрд руб. Городские власти отмечают, что и на федеральном, и на региональном уровне для компаний, реализующих инвестпроекты, предусмотрен ряд мер господдержки.