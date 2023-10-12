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Posted 12 октября 2023, 15:13

Published 12 октября 2023, 15:13

Modified 12 октября 2023, 15:13

Updated 12 октября 2023, 15:13

Мэр Сочи Копайгородский:

Глава Сочи Копайгородский: Количество отдыхающих в 2023 году побьет рекорд 2022 года

12 октября 2023, 15:13
Фото: 1MI. Мэр Сочи Копайгородский:
С начала 2023 года в Сочи отдохнули уже 6,2 млн человек. Об этом мэр города Алексей Копайгородский проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он также отметил, что по прогнозам к концу курортного сезона город посетят 7,4 млн человек, что на 3% превышает показатели рекордного по числу гостей 2022 года.

Стоит отметить, что в сравнении с 2013 годом поток туристов в Сочи вырос в 2 раза. В администрации также уточнили, что рост турпотока подтверждается и другими показателями — объемом отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, оказанных крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса. На начало августа этот показатель составил 38,1 млрд руб., увеличившись на 17,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объяснил постоянно растущий турпоток

 

Алексей Копайгородский прогнозирует, что мощный турпоток сохранится и в бархатный сезон. По его данным, сейчас заполняемость предприятий санаторно-курортного комплекса составляет порядка 81,2%, а до конца осени в Сочи забронировано более 70% коллективных средств размещения.

Власти Сочи постоянно растущий турпоток объясняют в первую очередь способностью курорта к круглогодичной работе, причем сразу в обоих кластерах: прибрежном и горном. В частности, в последнее время крайне популярен стал летний отдых в горах с возможностью трансфера на оборудованные морские пляжи Имеретинской низменности.

«Этот проект реализуется на курорте третий год подряд по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева», — рассказывает мэр.

Также Копайгородский отмечает, что местная администрация сегодня нацелена на сохранение профиля города как всероссийской здравницы и принимает для этого все необходимые меры. В частности, в санаторно-курортной отрасли Сочи сейчас реализуются 27 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 370 млрд руб.

Также стоит отметить, что объем инвестиций в Сочи с 2019 года увеличился втрое, и по итогам прошлого года город занял первое место в Краснодарском крае по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в Сочи сегодня реализуются четыре масштабных проекта с общим объемом инвестиций 4,2 млрд руб. Городские власти отмечают, что и на федеральном, и на региональном уровне для компаний, реализующих инвестпроекты, предусмотрен ряд мер господдержки.

«Одна из востребованных мер — предоставление субсидий на возмещение фактических затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов», — сказал Копайгородский.

#Общество#Копайгородский Алексей Сергеевич
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