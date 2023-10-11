МСП могут подать заявку на микрозаем онлайн по единому сокращенному пакету документов

Отметим, ГМФО сфоримрованы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов МСП, а также самозанятых граждан за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Учредителями ГМФО являются регионы и муниципальные образования. Такие микрофинансовые организации могут выдавать микрозаймы на сумму не более 5 млн рублей сроком до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в 2023 году составляет 5,8%).