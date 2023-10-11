МСП могут подать заявку на микрозаем онлайн по единому сокращенному пакету документов

Posted 11 октября 2023, 07:57
Published 11 октября 2023, 07:57
Modified 11 октября 2023, 07:57
Updated 11 октября 2023, 07:57
Как отметили в Корпорации МСП, это стало возможным благодаря появлению на цифровой платформе МСП.РФ новой услуги оформления льготной финансовой господдержки под названием «Подбор и получение микрофинансирования». Уже выданы первые 42 займа на 128 млн рублей предприятиям гостиничного, производственного бизнеса, общепита, торговли, пишет tass.ru.
Услуга предусматривает предоставление единого сокращенного (в некоторых регионах вдвое) пакета документов. Срок рассмотрения заявки — до пяти календарных дней, при этом перечень оснований для отказа с указанием причин — исчерпывающий. Отслеживать статус заявки можно без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Более того, в автоматическом режиме заемщик проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который включает 1200 параметров бизнеса.
«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов. Причем в более короткие сроки и с обоснованием причины в случае отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Исаевич подчеркнул, что ряд крупных государственных МФО в регионах уже выработал планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис. В республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республике, Иркутской и Саратовской областях планируют до конца 2023 года выдать бизнесу более 1 млрд рублей микрозаймов.
Изменение подходов к работе государственных МФО и упрощение получения микрозаймов стало возможным после их включения в перечень участников НГС, оператором которой является Корпорация МСП. В данный момент корпорация осществляет мониторинг 136 ГМФО (92 организаций регионального уровня и 44 — муниципального) в 84 регионах.
Отметим, ГМФО сфоримрованы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов МСП, а также самозанятых граждан за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Учредителями ГМФО являются регионы и муниципальные образования. Такие микрофинансовые организации могут выдавать микрозаймы на сумму не более 5 млн рублей сроком до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в 2023 году составляет 5,8%).
Развитие системы кредитования бизнеса является приоритетной задачей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.