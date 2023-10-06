Губернатор Андрей Воробьев посетил с проверкой долгопрудненский Физтех-колледж

Posted 6 октября 2023, 17:38
Published 6 октября 2023, 17:38
Modified 25 июля, 21:46
Updated 25 июля, 21:46
Губернатор рассказал, что на данный момент в учебном заведении числится 1250 студентов, почти 50% которых получают образование по ИТ-специальностям. Многие подмосковные компании стараются сотрудничать с колледжами региона, подготавливая кадровый резерв, уже знающий обо всех нюансах работы в момент трудоустройства. В частности, с Физтех-колледжем подобным образом сотрудничают Федеральная налоговая служба, а также предприятия оборонной отрасли и другие организации.
У истоков образования колледжа стоят три учебных заведения: Долгопрудненский техникум, ремесленное училище № 21 и профучилище № 94. Они стали базой, на которой в 2020 году был открыт Физтех-колледж с ИТ-уклоном.
Как сообщает mosregtoday.ru, в одном из корпусов, построенном в 1963 году, недавно закончился капитальный ремонт.
По словам директора долгопрудненского Физ-тех колледжа Алексея Летуновского, работы начались 1 февраля текущего года, а уже 1 сентября колледж принял своих студентов. В результате произведенных строительных работ были обновлены фасад здания и внутренние помещения, полностью отремонтирована инженерная система. Главной задачей было создание комфортных условий для обучающихся. На данный момент на предприятиях оборонно-промышленного комплекса существует большая потребность в рабочих руках. Студенты отправляются на производство для прохождения практики и затем остаются там. Для ребят составлен индивидуальный учебный график. Практика без отрыва от теории является главным достоинством дуального обучения.
В течение трех лет студенты осваивают профессию, а специальность получают за четыре года. На выбор у абитуриентов — 16 направлений, среди которых информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиатехники и эксплуатация БАС. Также колледж готовит операторов-логистов, дизайнеров, специалистов рекламной отрасли, мастеров по обработке цифровых данных и наладчиков аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
В текущем году 246 закончивших колледж ребят — а это свыше 80% выпускников — были трудоустроены по специальности. Из них 213 человек получили работу в компаниях — партнерах колледжа.
Губернатор Воробьев отметил, что сотрудничество заключается в том, что, когда компании требуется решить актуальные вопросы или продемонстрировать прорыв в каких-то сферах, студенты могут «попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения».