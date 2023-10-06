Губернатор Андрей Воробьев посетил с проверкой долгопрудненский Физтех-колледж

По словам директора долгопрудненского Физ-тех колледжа Алексея Летуновского, работы начались 1 февраля текущего года, а уже 1 сентября колледж принял своих студентов. В результате произведенных строительных работ были обновлены фасад здания и внутренние помещения, полностью отремонтирована инженерная система. Главной задачей было создание комфортных условий для обучающихся. На данный момент на предприятиях оборонно-промышленного комплекса существует большая потребность в рабочих руках. Студенты отправляются на производство для прохождения практики и затем остаются там. Для ребят составлен индивидуальный учебный график. Практика без отрыва от теории является главным достоинством дуального обучения.