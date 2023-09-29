В России каждая пятая венчурная инвестиция приходится на DeepTech-проекты

Posted 29 сентября 2023, 14:04
Published 29 сентября 2023, 14:04
Modified 29 сентября 2023, 14:06
Updated 29 сентября 2023, 14:06
Такие данные привел партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. Он отметил, что в первом полугодии этого года венчурные инвестиции выросли на 15% к январю — июлю прошлого года — до 79,5 млн долларов. В прошлом году средний размер инвестиций в один DeepTech-проект составил 2,1 млн долларов.
Руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская в ходе презентации обратила внимание на то, что DeepTech — это разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики.
«Такие стартапы могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) — самое популярное направление DeepTech среди инвесторов в России в последние несколько лет. На него пришлось 46,1% всех инвестиций. Помимо этого, самые крупные финансирования получили робототехника и сенсорика (17,5% всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7% инвестиций)», — сказала Анна Раевская.
Нужно отметить, что 89% НФТ-токенов ничего не стоят, поскольку находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Отсюда можно сделать вывод, что будущее за легальными токенами, первые из которых были выпущены «Интерросом» Потанина на фрески Эрмитажа.