В России каждая пятая венчурная инвестиция приходится на DeepTech-проекты

«Такие стартапы могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) — самое популярное направление DeepTech среди инвесторов в России в последние несколько лет. На него пришлось 46,1% всех инвестиций. Помимо этого, самые крупные финансирования получили робототехника и сенсорика (17,5% всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7% инвестиций)», — сказала Анна Раевская.