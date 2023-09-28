newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2023, 11:15

Published 28 сентября 2023, 11:15

Modified 28 сентября 2023, 11:17

Updated 28 сентября 2023, 11:17

Осень — не время болеть! Где вовремя поставят правильный диагноз и назначат лечение

Осень — не время болеть! Где вовремя поставят правильный диагноз и назначат лечение

28 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI.
Осенне-зимний период в Санкт-Петербурге — время острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые часто протекают в легкой форме и не представляют значительной угрозы для здоровья. Многие не обращаются к врачу, но отсутствие лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Реклама. ООО «ИНВИТРО — ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ», ИНН 7722712754

erid: LjN8JwdqB

В некоторых случаях (например, у пожилых людей и/или при наличии хронических заболеваний) возбудители ОРВИ могут стать причиной болезни с тяжелым течением и вызвать серьезные осложнения (синусит, тонзиллит, гайморит, бронхит, пневмония и пр.). Снизить риск тяжелого течения заболевания можно при помощи своевременной диагностики и лечения.

Что о необходимо знать об ОРВИ?

Обычно, острые респираторные инфекции сопровождаются воспалением слизистой оболочки дыхательных путей и интоксикацией всего организма.

Основные возбудители ОРВИ — вирусы гриппа А и В, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирусы, риновирусы, бокавирус и коронавирусы.

В группу риска тяжелого течения ОРВИ входят дети до двух лет, дети и взрослые с ослабленной иммунной системой, пожилые люди (старше 65 лет) и беременные.

Во время и после ОРВИ могут обостряться хронические болезни: сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, заболевания органов дыхания и т. д.

Основные симптомы острых респираторных инфекций:

  • общая слабость;
  • насморк;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • повышение температуры тела и т. д.

Важные различия симптомов заболеваний:

Грипп, как правило, начинается с внезапного подъема температуры до 39-40°С, сильного озноба, отмечаются выраженные мышечные и головные боли. Высокая температура может держаться 3-4 суток и сопровождаться бессонницей. Нередко грипп протекает тяжело и вызывает осложнения: бронхит, пневмонию, отит и пр.

Риновирусная инфекция поражает слизистую оболочку носа и носоглотки, что проявляется заложенностью носа и обильными слизистыми выделениями.

COVID-19 характеризует повышение температуры, сухой кашель (либо кашель с небольшим количеством мокроты), одышка, миалгия, утомление, ощущение заложенности в грудной клетке. На раннем этапе возможно расстройство пищеварительной системы (тошнота, рвота, диарея).

При возникновении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после сбора анамнеза и осмотра назначит необходимые обследования и лечение.

Правильная диагностика — залог эффективного лечения

Существуют противовирусные лекарства, которые направленно воздействуют на определенных возбудителей инфекции. Определение конкретного патогена с помощью лабораторных исследований поможет врачу подобрать эффективное лечение.

Для этого компания ИНВИТРО до 30 ноября предлагает выполнить комплекс тестов для выявления наиболее распространенных возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 со скидкой 20%.

Какие показатели проверят?

Врачи в медицинских офисах ИНВИТРО помогут расшифровать результаты исследования, ответят на вопросы, а также расскажут о методах профилактики и лечения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика