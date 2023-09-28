newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2023, 13:34

Published 28 сентября 2023, 13:34

Modified 28 сентября 2023, 13:34

Updated 28 сентября 2023, 13:34

Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга глав российских городов

28 сентября 2023, 13:34
Город СочиМэр
Фото: 1MI. Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников
Мэр города Сочи Алексей Копайгородский вошел в тройку лидеров национального рейтинга градоначальников, уступив только главам Москвы и Казани. Рейтинг был составлен экспертами ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Исследование финуниверситета и центра информационных коммуникаций строилось на опросах политических экспертов, которые оценивали работу мэров 88 российских городов субъектов РФ и финансово-экономических центров, таких как курортный Сочи, передает kommersant.ru.

Примечательно, что мэр Сочи Алексей Копайгородский оказывается в первой тройке рейтинга второй год подряд. Это говорит о том, что Сочи становится главным курортным локомотивом российской экономики и соцсферы.

Что поменялось в Сочи с приходом Копайгородского

В числе достижений Копайгородского эксперты отметили сокращение дефицита мест в школах и детсадах Сочи и старт новых проектов в социальной сфере. Так, новым генпланом города-курорта под строительство соцобъектов определено сразу несколько сотен участков земли.

Политологи отметили работу и сочинской администрации в части обновления инженерных сетей, сохранения объектов культурного наследия, обеспечения поддержки семей участников СВО и работников соцсферы. Так, педагоги получили 50%-ную скидку на оплату проезда в общественном транспорте, возможность проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.

Стоит отметить, что во многом реализовать эти задачи мэрии Сочи помогло участие в федеральных программах финансирования.

#Мнения#Копайгородский Алексей Сергеевич#Мэр#Город Сочи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика