Мэр Сочи Алексей Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга глав российских городов

Posted 28 сентября 2023, 13:34
Published 28 сентября 2023, 13:34
Modified 28 сентября 2023, 13:34
Updated 28 сентября 2023, 13:34
Исследование финуниверситета и центра информационных коммуникаций строилось на опросах политических экспертов, которые оценивали работу мэров 88 российских городов субъектов РФ и финансово-экономических центров, таких как курортный Сочи, передает kommersant.ru.
Примечательно, что мэр Сочи Алексей Копайгородский оказывается в первой тройке рейтинга второй год подряд. Это говорит о том, что Сочи становится главным курортным локомотивом российской экономики и соцсферы.
В числе достижений Копайгородского эксперты отметили сокращение дефицита мест в школах и детсадах Сочи и старт новых проектов в социальной сфере. Так, новым генпланом города-курорта под строительство соцобъектов определено сразу несколько сотен участков земли.
Политологи отметили работу и сочинской администрации в части обновления инженерных сетей, сохранения объектов культурного наследия, обеспечения поддержки семей участников СВО и работников соцсферы. Так, педагоги получили 50%-ную скидку на оплату проезда в общественном транспорте, возможность проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.
Стоит отметить, что во многом реализовать эти задачи мэрии Сочи помогло участие в федеральных программах финансирования.