58% самозанятых петербуржцев забывали оплачивать налог на профессиональный доход

«Как показывают данные опроса Консоль.Про, самозанятые часто забывают не просто об обязательствах по уплате налога на профессиональных доход, но и о последствиях. За нарушение сроков уплаты налога начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Также предусмотрены штрафы — 20% от суммы налога за первое нарушение и 100% — за повторное, — напоминает руководитель юридического отдела Консоль.Про Дарья Гольева, — Стоит отметить, что контролирующие органы сейчас не часто применяют штрафы для „забывчивых“ самозанятых. А решением проблемы с пунктуальностью платежей по НПД в ближайшее время может стать передача обязательств самозанятых по перечислению налога специализированным онлайн-платформам, которые смогут автоматически удерживать размер налога с выплаты самозанятым и ограничивать их доступ к этим средствам. Инициативу уже прорабатывают Минтруд и ФНС».