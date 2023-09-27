58% самозанятых петербуржцев забывали оплачивать налог на профессиональный доход

Posted 27 сентября 2023, 10:45
Published 27 сентября 2023, 10:45
Modified 27 сентября 2023, 10:48
Updated 27 сентября 2023, 10:48
Почти 35% опрошенных считают, что проблема с пунктуальностью отчислений в налоговую решится, если переложить обязательства по уплате НПД на заказчика.
По данным опроса, почти половина (41%) петербуржцев, работающих в статусе самозанятых, платят налоги регулярно и вовремя. Но часто отложенные на оплату налогов деньги самозанятые тратят на погашение долгов или неотложные покупки — 27% опрошенных регулярно используют деньги НПД как резервный счет «на черный день». С помощью накопленных денежных средств, предназначенных для перечисления в ФНС, 11% внештатных специалистов покупают подарки, 26% — предметы первой необходимости, 8% — еду.
29% опрошенных признались, что периодически испытывают финансовые сложности, с чем и связаны нерегулярные выплаты НПД. При этом самой распространенной причиной просрочек по уплате налогов стала нехватка времени — 31% самозанятых слишком много времени посвящают работе и забывают про обязательные платежи. Только 19% ответили, что не обладают нужной информацией для осуществления налогового платежа и с трудом заполняют документы.
Чтобы избежать просрочек и финансовых трудностей, самозанятые готовы делегировать обязательства по оплате НПД заказчикам и воспользоваться автоматизацией. Почти 35% опрошенных заявили, что передача обязательств по оплате НПД заказчику существенно упростила бы им жизнь. Еще 30% внештатных специалистов хотели бы автоматизировать процесс уплаты налогов. Пятая часть же (22%) участников опроса, отметили, что предпочли бы контролировать этот процесс самостоятельно.
«Как показывают данные опроса Консоль.Про, самозанятые часто забывают не просто об обязательствах по уплате налога на профессиональных доход, но и о последствиях. За нарушение сроков уплаты налога начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. Также предусмотрены штрафы — 20% от суммы налога за первое нарушение и 100% — за повторное, — напоминает руководитель юридического отдела Консоль.Про Дарья Гольева, — Стоит отметить, что контролирующие органы сейчас не часто применяют штрафы для „забывчивых“ самозанятых. А решением проблемы с пунктуальностью платежей по НПД в ближайшее время может стать передача обязательств самозанятых по перечислению налога специализированным онлайн-платформам, которые смогут автоматически удерживать размер налога с выплаты самозанятым и ограничивать их доступ к этим средствам. Инициативу уже прорабатывают Минтруд и ФНС».