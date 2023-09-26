Губернатор МО Воробьев рассказал о переходе детсадов региона на новый стандарт

«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от трех до семи лет к предстоящему обучению», — отметил губернатор. По его словам, все чаще современные образовательные комплексы представляют собой единый организм, где ребенка уже с трехлетнего возраста можно начинать готовить к поступлению в первый класс в целях достижения высокой успеваемости и снижения рисков, связанных с возникновением психологических барьеров в школьной жизни.