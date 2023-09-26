Губернатор МО Воробьев рассказал о переходе детсадов региона на новый стандарт

Posted 26 сентября 2023, 06:07
Published 26 сентября 2023, 06:07
Modified 26 сентября 2023, 06:07
Updated 26 сентября 2023, 06:07
Известно, что новый стандарт в данной сфере начали внедрять два года назад. Наиболее активными участниками пилотирования проекта стали Богородский и Ленинский, Люберцы, Балашиха и Электросталь. Теперь в планах повышение квалификации воспитателей дошкольных учреждений. Об этом пишет mosregtoday.
Кроме того, Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году открывают 48 бюджетных и внебюджетных детсадов.
«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от трех до семи лет к предстоящему обучению», — отметил губернатор. По его словам, все чаще современные образовательные комплексы представляют собой единый организм, где ребенка уже с трехлетнего возраста можно начинать готовить к поступлению в первый класс в целях достижения высокой успеваемости и снижения рисков, связанных с возникновением психологических барьеров в школьной жизни.
В 2023 году в регионе открыли двери для воспитанников 32 новых детских сада на 8,3 тысячи мест. Ожидается, что до конца года новые учреждения начнут работать в Одинцовском г. о. и Ленинском, Люберцах, Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах и Серпухове.
Стоит отметить, что властям Подмосковья благодаря строительству детсадов удалось снизить число детей в очередях. В регионе запущена тепловая карта по очередности и загрузке детсадов. Здесь также продолжается осуществление программы «Палисадики». В рамках этого проекта мини-садики могут быть зачислены дети, ожидающие место в детсаду. Кроме того, в области открыли 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.
Также в этом году в Московской области прошел капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023 года предполагается завершить работы еще в 12 детских дошкольных учреждениях. А в будущем году запланировано приведение в порядок 20 детсадов.