Эксперты анонсировали подорожание российской пшеницы на внешнем и внутреннем рынках

По данным центра «Русагротранс», биржевой зерновой рынок снижался, несмотря на рост спроса. Ключевыми импортерами пшеницы, покупающими ее на тендерах, являются Египет, Алжир, Тунис, Иордания и Саудовская Аравия. Свежие (на конец сентября) данные говорят о том, что все эти страны приобрели 6,7 млн тонн зерна с условием поставки в этом сезоне. Это на 25% меньше, чем в прошлом сезоне, когда объем закупок составил 8,9 млн тонн, в предыдущем сезоне показатель был на уровне 7,1 млн тонн.