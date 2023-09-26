Эксперты анонсировали подорожание российской пшеницы на внешнем и внутреннем рынках

Posted 26 сентября 2023, 10:42
Published 26 сентября 2023, 10:42
Modified 26 сентября 2023, 10:42
Updated 26 сентября 2023, 10:42
Аналитики АО «Русагротранс» прогнозируют рост стоимости российской пшеницы на внешнем и внутреннем рынках. Об этом свидетельствуют проблемы с урожаем и его экспортом в ряде стран-сельхозпроизводителей и другие факторы.
Основные конкуренты России в этом сезоне сократят объемы экспорта пшеницы на 21 млн тонн — до 121,5 млн тонн. Это самое низкое значение за последние 5 сезонов. На этом фоне ожидается, что объем экспорта российской пшеницы в сентябре текущего года составит рекордные 5,6 млн тонн. Предыдущий сентябрьский рекорд был 5,24 млн тонн, пишет newizv.ru.
По данным центра «Русагротранс», биржевой зерновой рынок снижался, несмотря на рост спроса. Ключевыми импортерами пшеницы, покупающими ее на тендерах, являются Египет, Алжир, Тунис, Иордания и Саудовская Аравия. Свежие (на конец сентября) данные говорят о том, что все эти страны приобрели 6,7 млн тонн зерна с условием поставки в этом сезоне. Это на 25% меньше, чем в прошлом сезоне, когда объем закупок составил 8,9 млн тонн, в предыдущем сезоне показатель был на уровне 7,1 млн тонн.
Аналитики считают, что этим и другим импортёрам придется докупать зерно, но уже по более высокой цене.