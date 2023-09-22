Россиян с болезнями сердца и сосудов призывают обращаться к диспансерному наблюдению

Для предотвращения высокой смертности требуется не только оперативная и качественная медицинская помощь в период рецидива, но и регулярное диспансерное наблюдение лиц из группы риска, пишет aif.ru. В ФОМС заявили, что с января по июль 2023 года охват диспансерным наблюдением граждан, которые находятся на диспансерном учете у врача-терапевта с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из числа подлежащих ему равняется 85,5%. Доля обращений к врачу-терапевту для лечения и предотвращения таких болезней возросла на 2,3%.