Россиян с болезнями сердца и сосудов призывают обращаться к диспансерному наблюдению

Posted 22 сентября 2023, 07:27
Published 22 сентября 2023, 07:27
Modified 25 июля, 21:46
Updated 25 июля, 21:46
Для предотвращения высокой смертности требуется не только оперативная и качественная медицинская помощь в период рецидива, но и регулярное диспансерное наблюдение лиц из группы риска, пишет aif.ru. В ФОМС заявили, что с января по июль 2023 года охват диспансерным наблюдением граждан, которые находятся на диспансерном учете у врача-терапевта с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из числа подлежащих ему равняется 85,5%. Доля обращений к врачу-терапевту для лечения и предотвращения таких болезней возросла на 2,3%.
«Увеличение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, свидетельствует о своевременном выявлении и предупреждении осложнений, что, в свою очередь, повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов», — заявляет председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Согласно регламенту, пациента должны поставить на диспансерное наблюдение в течение трех рабочих дней после того, как будет установлен диагноз при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях. Диспансерное наблюдение включает в себя ряд обязательных обследований и процедур для пациентов с определенными болезнями сердечно-сосудистой системы.
«В первую очередь, это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога — не менее 2 раз в год, а по необходимости наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику», — отмечает советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
Эксперты ОМС напоминают, что пациенты при диспансерном наблюдении также получают право на прохождение медицинской кардиореабилитации в случае необходимости. Определить, нужна ли им кардиореабилитация, помогают результаты оценки реабилитационного потенциала пациента. При его наличии специалист, который ведет диспансерное наблюдение, должен направить своего подопечного на медицинскую реабилитацию.
Сейчас все мероприятия, которые относятся к диспансерному наблюдению, нацелены не только на лечение болезни, но и на улучшение качества жизни пациента.
Если гражданину нужно уточнить какие-либо детали относительно оказания медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения, ему стоит связаться с представителем страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС. Можно позвонить в контакт-центр организации и изложить свою проблему, а в дальнейшем страховой представитель свяжется с медицинским учреждением или с органом управления здравоохранением в целях ее решения.