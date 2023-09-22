Объем финансовой поддержки МСП Санкт-Петербурга в рамках НГС составил 45 млрд рублей

Он напомнил, что в настоящее время в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет как о финансовых, так и нефинансовых мерах поддержки субъектов МСП, включая программы льготного кредитования. Привлечь финансирование по ним в случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения можно при помощи гарантийных механизмов для участников НГС.