Объем финансовой поддержки МСП Санкт-Петербурга в рамках НГС составил 45 млрд рублей

Posted 22 сентября 2023, 15:29
Published 22 сентября 2023, 15:29
Modified 25 июля, 21:46
Updated 25 июля, 21:46
В ходе форума «Мой бизнес», организованного правительством Санкт-Петербурга, стало известно, что такой поддержкой воспользовались около 1,4 тысячи компаний. По сравнению с прошлым годом прирост составил 87 процентов.
Ключевым спикером мероприятия стал заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков.
Он напомнил, что в настоящее время в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет как о финансовых, так и нефинансовых мерах поддержки субъектов МСП, включая программы льготного кредитования. Привлечь финансирование по ним в случае отсутствия или недостаточности залогового обеспечения можно при помощи гарантийных механизмов для участников НГС.
Кроме того, по сведениям на 14 сентября, в рамках реализуемой Корпорацией МСП совместно с ЦБ РФ программы стимулирования кредитования (ПСК) малый и средний бизнес Санкт-Петербурга с начала года привлек финансовую поддержку на общую сумму более 9,6 млрд рублей. Прирост объема относительно аналогичного периода прошлого года составил 75%.
По состоянию на ту же дату в рамках программы льготного инвесткредитования (ПСК + 1764), оператором которой также является Корпорация МСП, 26 предприятий Санкт-Петербурга с начала года получили долгосрочное финансирование инвестпроектов на сумму, превышающую 2,5 млрд рублей.