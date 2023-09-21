ГК «Промомед» рассказала о современном лекарстве для борьбы с ожирением и диабетом

Компания сообщила о запуске на рынок первого российского препарата из группы глутидов, которые являются агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида. Эти препараты предназначены для лечения пациентов с избыточным весом и ожирением, а также для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями, пишут newizv.ru.