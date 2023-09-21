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Posted 21 сентября 2023, 07:05

Published 21 сентября 2023, 07:05

Modified 21 сентября 2023, 07:48

Updated 21 сентября 2023, 07:48

ГК «Промомед» рассказала о современном лекарстве для борьбы с ожирением и диабетом

ГК «Промомед» рассказала о современном лекарстве для борьбы с ожирением и диабетом

21 сентября 2023, 07:05
Фото: 1MI.
В рамках стратегии по замещению импортных продуктов на российском рынке фармацевтическая компания «Промомед» представляет новые лекарства для лечения ожирения и сахарного диабета. Это объявление было сделано в официальном заявлении группы компаний «Промомед».

Компания сообщила о запуске на рынок первого российского препарата из группы глутидов, которые являются агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида. Эти препараты предназначены для лечения пациентов с избыточным весом и ожирением, а также для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями, пишут newizv.ru.

Новая линейка включает в себя препараты с названиями «Энлигрия, Квинлиро» (известный также как лираглутид) и «Квинсента» (семаглутид). Борьба с сахарным диабетом признана приоритетной задачей Министерства здравоохранения России в сохранении национального здоровья. Однако эксперты также подчеркивают важность борьбы с ожирением, которое может стать причиной многих серьезных заболеваний, пишет ria.ru.

Иван Дедов, президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-медицинский центр эндокринологии» Минздрава России и академик Российской академии наук, отмечает, что проблема избыточного веса затрагивает значительную часть населения России и представляет серьезный риск для здоровья, включая сердечно-сосудистые осложнения.

Препарат под названием «Энлигрия» получил регистрационное удостоверение 14 сентября и появится в аптеках во второй половине октября. Препараты «Квинлиро» и «Квинсента» находятся в стадии государственной регистрации.

Фармацевтическая компания подчеркивает, что эти новые препараты помогут устранить дефицит, который возник в прошлом году из-за прекращения поставок от единственного импортного производителя.

Петр Белый, председатель совета директоров группы компаний «Промомед», подчеркивает, что разработка этих препаратов проводилась совместно с ведущими специалистами в области эндокринологии в России. Основной целью компании является обеспечение национальной лекарственной безопасности и предоставление инновационных, эффективных и доступных лекарств для российских пациентов.

Выпуск этих препаратов осуществляется в сотрудничестве с фармацевтическим предприятием «Медсинтез». Группа компаний «Промомед» является российской фармацевтической компанией, производящей широкий спектр препаратов, включая противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Всего в их ассортименте более 300 наименований лекарств, 80% из которых включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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