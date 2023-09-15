ФОМС и фонд «Защитники Отечества» создадут систему медпомощи ветеранам СВО

Posted 15 сентября 2023, 08:16
Published 15 сентября 2023, 08:16
Modified 25 июля, 21:13
Updated 25 июля, 21:13
Как сообщает regnum.ru, документом утверждено организационное, методическое, информационное взаимодействие двух структур, а также предоставление практической и консультационной помощи. Он выступает базой для разработки региональных соглашений между территориальными фондами ОМС и филиалами фонда «Защитники Отечества».
Председатель Фонда ОМС Илья Баланин подчеркнул, что такое сотрудничество должно обеспечить доступность медицинских услуг, а также наладить эффективную координацию процесса лечения и реабилитации, чтобы демобилизованные смогли восстановить здоровье и вернуться к привычному для них образу жизни.
Медицинская реабилитация заявлена в качестве одного из наиболее важных направлений программы государственных гарантий бесплатного оказания россиянам медицинской помощи на ближайшие три года — с 2023 по 2025-й. В этом году для проведения реабилитации застрахованных по ОМС лиц предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для демобилизованных из зоны СВО. Отдельно стоит отметить 60 тысяч запланированных случаев госпитализации в федеральные медучреждения.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отмечает, что в скором времени количество нуждающихся в медпомощи и реабилитации ветеранов может возрасти. Поэтому сотрудники фонда уже сегодня ищут дополнительные возможности для организации медпомощи и медреабилитации. Цивилева подчеркнула, что любое взаимодействие с подопечными фонда строится на принципах чуткого отношения и заботы.
В Федеральном законе № 326-ФЗ указано, что военнослужащие и приравненные к ним лица не имеют статуса застрахованных в системе обязательного медицинского страхования. Из чего следует, что проведение медреабилитации за счет средств ОМС доступно только демобилизованным участникам военных действий, являющимся застрахованными в системе обязательного медстрахования.