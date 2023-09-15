ФОМС и фонд «Защитники Отечества» создадут систему медпомощи ветеранам СВО

Медицинская реабилитация заявлена в качестве одного из наиболее важных направлений программы государственных гарантий бесплатного оказания россиянам медицинской помощи на ближайшие три года — с 2023 по 2025-й. В этом году для проведения реабилитации застрахованных по ОМС лиц предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары, из которых 200 тысяч — для демобилизованных из зоны СВО. Отдельно стоит отметить 60 тысяч запланированных случаев госпитализации в федеральные медучреждения.