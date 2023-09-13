Губернатор Андрей Воробьев: Детская больница в Красногорске готова на 75%

Posted 13 сентября 2023, 17:22
Published 13 сентября 2023, 17:22
Modified 25 июля, 21:13
Updated 25 июля, 21:13
Сейчас идут отделочные работы, монтаж электрооборудования, фасадных конструкций и кровли, инженерных коммуникаций, металлоконструкции атриума. Уже началась установка лифтового оборудования, благоустраивается прилегающая территория, передает mosregtoday.ru.
Камень в основание будущей больницы два года назад заложили Андрей Воробьев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По словам губернатора, здесь строят передовой медицинский центр, для которого планируется закупить более шести тысяч единиц оборудования.
«Это и тяжелая диагностическая техника — МРТ, КТ, рентген-аппараты, и все необходимое медицинское — стоматология, эндоскопия, ИВЛ. Из новейших технологий — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Мы уже подобрали более 400 врачей и порядка 470 человек среднего медперсонала», — рассказал Андрей Воробьев.
Больница рассчитана на 420 койко-мест, а принимать на консультации и диагностику она сможет до 300 пациентов в смену. Здесь будет 28 профилей, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрены также вертолетная площадка, парковка, симуляционный центр, позволяющий медицинским работникам совершенствовать свои навыки на новейшем оборудовании.
По завершении строительства новое медучреждение станет головным центром детского здравоохранения в области. Это позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов и улучшить доступность и качество медицинской помощи.
В областном госпитале будут использоваться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных недугов. Кроме того, разработан уникальный командный центр, координирующий работу всего детского медсектора Подмосковья.