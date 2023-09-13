Губернатор Андрей Воробьев: Детская больница в Красногорске готова на 75%

«Это и тяжелая диагностическая техника — МРТ, КТ, рентген-аппараты, и все необходимое медицинское — стоматология, эндоскопия, ИВЛ. Из новейших технологий — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Мы уже подобрали более 400 врачей и порядка 470 человек среднего медперсонала», — рассказал Андрей Воробьев.