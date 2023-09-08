ФОМС: Рост субвенции расширяет возможности базовой программы медстрахования

Увеличение финансирования каждый год способствует росту объемов и доступности качественной бесплатной медицинской помощи для застрахованных людей, независимо от их места жительства. Система ОМС не только направлена на лечение, но также на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных. Программа государственных гарантий предусматривает профилактическую медицину, направленную на предотвращение заболеваний и выявление рисков на ранней стадии, что помогает гражданам сохранять здоровье и вести полноценную жизнь, подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.