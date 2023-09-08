ФОМС: Рост субвенции расширяет возможности базовой программы медстрахования

Posted 8 сентября 2023, 13:46
Published 8 сентября 2023, 13:46
Modified 8 сентября 2023, 13:47
Updated 8 сентября 2023, 13:47
В 2023 году объем этой субвенции достигает 2,7 триллиона рублей, что на 11,6% больше, чем за предыдущий год. За последние пять лет рост субвенции составил 33%.
Как пишет издание www.interfax-russia.ru, перечень медицинских услуг, доступных по полису ОМС, постоянно обновляется и расширяется, включая новые высокотехнологичные методы диагностики и лечения различных заболеваний.
Увеличение финансирования каждый год способствует росту объемов и доступности качественной бесплатной медицинской помощи для застрахованных людей, независимо от их места жительства. Система ОМС не только направлена на лечение, но также на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных. Программа государственных гарантий предусматривает профилактическую медицину, направленную на предотвращение заболеваний и выявление рисков на ранней стадии, что помогает гражданам сохранять здоровье и вести полноценную жизнь, подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.
В 2023 году базовая программа обязательного медицинского страхования была впервые дополнена нормативами для диспансерного наблюдения. Это помогает региональным властям и территориальным фондам ОМС планировать деятельность, в том числе с участием страховых медицинских учреждений.
Также в программу государственных гарантий были внесены значительные изменения. Увеличены объемы проведения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) на 20%, расширен неонатальный скрининг, добавлена возможность медицинской реабилитации для граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Пациентам с диагностированным сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими болезнями уделили повышенное внимание. Также нарастили объемы медпомощи пациентам с гепатитом С, благодаря чему они получили возможность на безвозмездной основе получать дорогостоящие лекарственные средства.
Также увеличилось финансирование эксклюзивных операций по полису обязательного медицинского страхования, стоимость которых составляет от 1,6 до 8,3 миллиона рублей. Всего на базовую программу ОМС на текущий год предусмотрено 2,9 миллиарда рублей.