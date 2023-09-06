Российское правительство поддержит МСБ

Posted 6 сентября 2023, 11:43
Published 6 сентября 2023, 11:43
Modified 6 сентября 2023, 11:43
Updated 6 сентября 2023, 11:43
Новую стратегию разрабатывали эксперты Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.
По сообщению издания Коммерсантъ, в Российской Федерации количество компаний сегмента малого и среднего бизнеса остается стабильным и составляет порядка 6 миллионов. Это было достигнуто за счет комплексных мер поддержки: от снижения числа проверок и внедрения новых налоговых решений до повышения доступности кредитования и создания устойчивого спроса на товары МСБ.
Глава Минэкономразвития Михаил Решетников отметил эффективность, которую показали меры поддержки представителей малого и среднего предпринимательства. Пандемия и антироссийские санкции не помешали не только удержать численность компаний сектора, но и увеличить их количество, а также нарастить их доходы и количество самозанятых.
В соответствии с данными Минэкономразвития, рост показателей получатели государственной поддержки показывают уже через год: по доходу — в два раза, а по занятости — в 8 раз. При этом предприятия, которые воспользовались господдержкой, на горизонте трех лет закрываются в шесть раз реже. Они более стремительно развиваются и, следовательно, платят больше налогов, чем компании, которые не получили поддержку от государства.
По словам Решетникова, вслед за формированием нового комплекса мер поддержки на 2025–2030 годы последуют качественные изменения сектора: увеличение вклада предприятий МСБ в ВВП, рост числа занятых и их доходов, развитие сегмента малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях: ИТ, обрабатывающей промышленности, туризма и технологических предприятий.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что охватить мерами поддержки удалось бизнес во всех регионах, что лучше всего видно на примере Кавказа, Дальнего Востока, Республики Крым и Севастополя, где свыше чем на 25 процентов выросло кредитование с государственной поддержкой. Доступность кредитования малого и среднего предпринимательства выросла благодаря «зонтичному» механизму поручительств, добавил Исаевич.
Среди целей к 2030 году — двукратный рост доли компаний среднего сегмента, рост вклада МСП в ВВП на 3 п. п. до 28 процентов, увеличение доходов на одного сотрудника в сегменте почти на 25 процентов.
В заключение стратегической сессии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в России первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что одной из ключевых целей следующего этапа станет рост «продолжительности жизни» компаний сегмента МСБ, привязка всех мер поддержки к увеличению дохода в расчете на одного сотрудника субъекта малого и среднего предпринимательства. По его словам, отдельное внимание необходимо уделить экспорту продукции МСП, имеющего значительный потенциал, а также развивать инструменты, которые нужны для более активного выхода субъектов МСБ на внешние рынки.
Белоусов обратил внимание и на важную роль регионов страны в структурной перестройке сегмента малого и среднего бизнеса. Для этого Корпорация МСП, Минэкономразвития вместе с командами губернаторов должны стандартизировать региональные меры поддержки.