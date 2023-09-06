Российское правительство поддержит МСБ

В соответствии с данными Минэкономразвития, рост показателей получатели государственной поддержки показывают уже через год: по доходу — в два раза, а по занятости — в 8 раз. При этом предприятия, которые воспользовались господдержкой, на горизонте трех лет закрываются в шесть раз реже. Они более стремительно развиваются и, следовательно, платят больше налогов, чем компании, которые не получили поддержку от государства.