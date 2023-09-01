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Posted 1 сентября 2023, 17:16

Published 1 сентября 2023, 17:16

Modified 1 сентября 2023, 17:17

Updated 1 сентября 2023, 17:17

Андрей Воробьев: В Подмосковье 1 сентября открыли 27 школ и 17 детских садов

Андрей Воробьев: В Подмосковье 1 сентября открыли 27 школ и 17 детских садов

1 сентября 2023, 17:16
Фото: пресс-служба правительства МО.
На территории жилого комплекса «Гусарская баллада» заработала самая большая школа в Подмосковье, вмещающая 2200 учеников. Это одно из 25 учебных заведений, которые были одновременно заложены в регионе два года назад.

О работе школы глава Московской области Андрей Воробьев сообщил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции. Отметим, что 1 сентября глава государства открыл новые общеобразовательные учреждения в пяти регионах России^ пишет «Подмосковье сегодня».

Жилой комплекс «Гусарская баллада» находится в Одинцовском округе и насчитывает порядка 24 тысяч жителей. В 2019-м здесь сдали все запланированные по проекту 29 многоквартирных домов, однако социальных объектов не хватало. В этом году при поддержке Московской области был построен второй детский сад, а сегодня открылась большая школа — образовательный центр «Багратион».

«У нас обычно на 40 тысяч учеников прибавляется ежегодно, а в этом году — плюс 45 тысяч. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, в 2022-м было 112 тысяч. К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет. Мы ищем учителей, хотя у нас „текучка“ по ним крайне низкая, но раз открываем новые школы, то нужно продолжать заниматься поиском», — поделился Андрей Воробьев.

Новый образовательный центр «Багратион» в жилом комплексе «Гусарская баллада» имеет общую площадь около 30 тысяч квадратных метров. Здание состоит из четырех этажей и оснащено четырьмя лифтами. Внутри школы находится 88 учебных кабинетов, включая 34 класса для начальной школы, 10 классов для математики, четыре класса для физики с современным интерактивным оборудованием, а также восемь классов для информатики с цифровыми лабораториями. Также здесь расположены кулинарные, слесарные, столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, 4 спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек, библиотека с IT-зоной. На территории школы, кроме того, имеются стадион с футбольным полем и зоны для спортивных игр и отдыха.

Андрей Воробьев отметил, что каждый год ремонтируются около 60 школ, построенных в 1960–1970-х годах.

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