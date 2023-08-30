В Корпорации МСП сообщили о плюсах «зонтичного» механизма при строительстве гостиниц

Глава МСП рассказал, что в соответствии с «зонтичными» поручительствами корпорация уже поручается за бизнес перед банками, тем не менее уровень потерь, который существует на данный момент, недостаточен для поддержания инвестпроектов в отрасли гостиничного бизнеса. Проблему можно решить за счет применения «зонтичного» механизма с повышенным уровнем потерь, который будет использоваться специально для гостиничного бизнеса. Банки будут более охотно выдавать кредиты по долгосрочным проектам на значительные суммы, поскольку половину риска берет на себя государство в лице Корпорации МСП.