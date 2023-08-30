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Posted 30 августа 2023, 06:07

Published 30 августа 2023, 06:07

Modified 30 августа 2023, 06:07

Updated 30 августа 2023, 06:07

В Корпорации МСП сообщили о плюсах «зонтичного» механизма при строительстве гостиниц

В Корпорации МСП сообщили о плюсах «зонтичного» механизма при строительстве гостиниц

30 августа 2023, 06:07
Фото: piqsels.com.
Чтобы поддержать инвестиционные проекты субъектов МСП в сфере гостиничного бизнеса, было предложено использовать специальный отраслевой механизм «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем потерь.

Данная инициатива была выдвинута в ходе стратегической сессии российского правительства по развитию туризма генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, пишет ТАСС.

Глава МСП рассказал, что в соответствии с «зонтичными» поручительствами корпорация уже поручается за бизнес перед банками, тем не менее уровень потерь, который существует на данный момент, недостаточен для поддержания инвестпроектов в отрасли гостиничного бизнеса. Проблему можно решить за счет применения «зонтичного» механизма с повышенным уровнем потерь, который будет использоваться специально для гостиничного бизнеса. Банки будут более охотно выдавать кредиты по долгосрочным проектам на значительные суммы, поскольку половину риска берет на себя государство в лице Корпорации МСП.

Александр Исаевич уверен, что при реализации данного варианта до 2030 года банки смогут оформить займов на 20 млрд рублей при максимальных бюджетных затратах до 1 млрд рублей. Предпринимательство инвестирует порядка 5 млрд рублей. Это дает возможность создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и провести модернизацию в 12 тыс. имеющихся.

«У сектора МСП в гостиничном бизнесе есть большой запрос на развитие и масштабирование, компании готовы активно инвестировать. Но им нужна большая поддержка государства», — заявил генеральный директор МСП.

Он отметил, что в настоящее время растет потребность в заемном финансировании у малых и средних предприятий. В частности, доля кредитования таких компаний в текущем году показывает двукратный рост по сравнению с минувшим годом. Важным вкладом в изменение данного показателя стала государственная поддержка, на которую приходится каждый третий рубль, а 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвестиционного кредитования.

Александр Исаевич также рассказал, что драйвером процесса стала общая программа Минэкономразвития, ЦБ РФ и Корпорации МСП, посредством которой в малый и средний бизнес удалось привлечь 16,7 млрд рублей на реализацию 148 проектов. В текущем году 54 гостиничных проекта получили 7,5 млрд рублей. С использованием этих инвестиций будет создано и модернизировано свыше 3 тыс. номеров, подытожил глава МСП.

На сегодняшний день малые и средние предприятия вносят значительный вклад в модернизацию индустрии гостеприимства. Лишь в гостиничном секторе за счет компаний малого и среднего бизнеса обеспечивается занятость более 184 тыс. человек, а это каждый третий сотрудник гостиниц страны. При небольшом росте количества предприятий занятость выросла почти на 24%.

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