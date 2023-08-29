Система ОМС на фоне других моделей оказалась более человеколюбивой

Posted 29 августа 2023, 09:37
Published 29 августа 2023, 09:37
Modified 29 августа 2023, 09:37
Updated 29 августа 2023, 09:37
В отличие от многих стран, где люди часто сталкиваются с проблемой отсутствия медицинской страховки, в России каждый имеет право на полис ОМС. Это означает, что деньги на медицинскую помощь берутся из бюджета государства, что делает систему доступной для всех, пишет kp.ru.
Однако стоит помнить, что доступность и качество медицинской помощи зависят не только от финансирования. Важно также уметь правильно распределить средства, чтобы все нуждающиеся получили поддержку.
В мире существуют две основные модели системы здравоохранения: бюджетная и страховая. В большинстве стран в систему ОМС предусмотрены страховые взносы со стороны работодателя и работника. Также часто устанавливается франшиза, при которой пациент сам оплачивает часть расходов до достижения установленного лимита.
В России работодатели платят страховые взносы на ОМС, а сами сотрудники не осуществляют дополнительных финансовых вложений.
Кроме финансовой доступности, российская система обладает также преимуществом быстрого доступа к медицинским услугам. Срок ожидания приема специалиста (например, кардиолога или невролога) для жителей России составляет не более 14 рабочих дней.
По словам главы ФОМС Илья Баланина, инвестиции в систему ОМС продолжаются. Каждый год выделяется все больше средств для развития этой системы. Появляются новые сервисы, такие как цифровой полис и цифровой профиль пациента, что позволяет врачу постоянно быть в курсе состояния здоровья своего пациента. А владельцы полисов ОМС смогут не только получать необходимую медпомощь на личном приеме у врача, но и будут иметь доступ к дистанционным консультациям и другим услугам. Благодаря цифровизации в области здравоохранения каждому гражданину предоставляются необходимые медицинские услуги, что способствует увеличению шансов на долгую и здоровую жизнь.