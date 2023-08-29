Система ОМС на фоне других моделей оказалась более человеколюбивой

По словам главы ФОМС Илья Баланина, инвестиции в систему ОМС продолжаются. Каждый год выделяется все больше средств для развития этой системы. Появляются новые сервисы, такие как цифровой полис и цифровой профиль пациента, что позволяет врачу постоянно быть в курсе состояния здоровья своего пациента. А владельцы полисов ОМС смогут не только получать необходимую медпомощь на личном приеме у врача, но и будут иметь доступ к дистанционным консультациям и другим услугам. Благодаря цифровизации в области здравоохранения каждому гражданину предоставляются необходимые медицинские услуги, что способствует увеличению шансов на долгую и здоровую жизнь.