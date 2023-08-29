Губернатор Московской области Воробьев рассказал о строительстве спортивных объектов

Губернатор рассказал о задаче, поставленной перед представителями власти Президентом РФ. Глава государства поручил сделать спорт доступным для каждого гражданина. Андрей Воробьев рассказал о реализации в регионе масштабной программы по строительству спортивной инфраструктуры, в рамках которой до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Можайске, а также комплексы с крытым катком в Волоколамске, Орехово-Зуеве и Домодедове. А до конца 2026-го в Подмосковье откроются свыше 30 новых спортобъектов, среди которых — катки, спорткомплексы, бассейны и стадионы. «В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — отметил Воробьев.