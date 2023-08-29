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Posted 29 августа 2023, 16:28

Published 29 августа 2023, 16:28

Modified 25 июля, 21:13

Updated 25 июля, 21:13

Губернатор Московской области Воробьев рассказал о строительстве спортивных объектов

Губернатор Московской области Воробьев рассказал о строительстве спортивных объектов

29 августа 2023, 16:28
Фото: Пресс-служба правительства Московской области.
В текущем году в Московской области будет введено в эксплуатацию 13 крупных спортивных объектов, на семи из которых работы осуществляются в соответствии с региональной госпрограммой, а к строительству еще шести — привлечены инвесторы. Информацией поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал о задаче, поставленной перед представителями власти Президентом РФ. Глава государства поручил сделать спорт доступным для каждого гражданина. Андрей Воробьев рассказал о реализации в регионе масштабной программы по строительству спортивной инфраструктуры, в рамках которой до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Можайске, а также комплексы с крытым катком в Волоколамске, Орехово-Зуеве и Домодедове. А до конца 2026-го в Подмосковье откроются свыше 30 новых спортобъектов, среди которых — катки, спорткомплексы, бассейны и стадионы. «В то же время не оставляем без внимания объекты, которые требуют реконструкции», — отметил Воробьев.

Двухэтажный ФОК в Орехово-Зуеве на ул. Гагарина планируется сдать уже этой зимой. Ледовая арена нового объекта будет занимать площадь свыше 2,6 тыс. м². Также гости комплекса смогут посещать тренажерный и спортивный залы и пользоваться услугами сервиса по прокату и заточке коньков. Об этом пишет mosregtoday.ru.

Кроме того, в 2023 году будет завершено строительство первого в регионе манежа с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров), который откроется на стадионе «Авангард» в микрорайоне Северном в Домодедове. Одновременно в нем смогут посещать тренировки до 8 команд. В этом же микрорайоне появится ФОК с крытым катком площадью более 4,7 тыс. м², рассчитанный на одновременное посещение более 350 спортсменами.

Осенью этого года планируется открытие реконструированного стадиона «Спартак» в Серпухове с футбольным полем с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи зрителей. На стадионе проложены легкоатлетические дорожки, есть сектор для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки и электронное табло.

Строительные работы проводятся и на 1-й Железнодорожной улице Можайска — новый ФОК смогут посещать более 650 учеников местной спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Помимо этого, на текущий год запланировано открытие двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса на Рижском шоссе в Волоколамске. В составе нового ФОКа будет действовать крытая ледовая арена с трибунами на 230 зрителей, зал техподготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом оборудования для силовых тренировок.

Значимый объект, модернизацию которого также завершат до конца 2023 года, — стадион «Труд» на ул. Спортивной в Балашихе.

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