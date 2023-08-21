Президент Путин и губернатор Подмосковья Воробьев обсудили перспективы региона

Воробьев сообщил, что в регионе продолжают предоставлять поддержку деятельности фонда «Защитники Отечества». В ответ на вопрос Путина о работе с полигонами, в частности, бывшими, губернатор заявил: «Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность». Андрей Воробьев выразил благодарность в адрес представителей всех правительственных структур, которым удалось нормализовать данные процессы с учетом их высокой затратности, поскольку к данному моменту проблема уже разрешилась.