Президент Путин и губернатор Подмосковья Воробьев обсудили перспективы региона

Posted 21 августа 2023, 16:11
Published 21 августа 2023, 16:11
Modified 25 июля, 21:13
Updated 25 июля, 21:13
В ходе разговора губернатор Московской области представил информацию о решении вопросов, связанных с подготовкой к началу учебного года, а также отчитался о развитии Московского транспортного узла и о ситуации с аварийным жильем в регионе. Об этом информирует mosregtoday.
В частности, Воробьев рассказал, что регион активно развивается: в этом году в области планируется открытие 30 новых школ и 25 детских садов. В Подмосковье уже прибыли 38 тысяч будущих учащихся, а к началу учебного года ожидается увеличение данного показателя до 40 тысяч. Именно из-за этого строительству школ в администрации региона уделяют особое внимание.
«Флагман у нас — физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии», — сообщил Андрей Воробьев. Также он заявил о признательности президенту за помощь в разработке проекта МЦД. Воробьев отдельно подчеркнул, что тема транспорта и развития Подмосковья ключевая.
Губернатор отметил, что именно после принятия президентом решений в отношении проблем Московского транспортного узла и строительства двух десятков путепроводов совершать поездки по региону стало значительно удобнее. В этой связи Воробьев также упомянул о помощи Подмосковью в деле поддержки по концессионным дорогам.
Отдельно глава Московской области упомянул вопрос поддержки семей бойцов СВО. Он сообщил, что с губернатором ДНР Денисом Пушилиным всегда на связи. Им удалось сообща устроить отдых для детей, пожелавших провести летние каникулы на море (1600 человек); а 900 детей отправились на каникулы в подмосковный детский лагерь «Литвиново». Таким образом, детям участников спецоперации организовали летний отдых, равно как и семьям военнослужащих.
Воробьев сообщил, что в регионе продолжают предоставлять поддержку деятельности фонда «Защитники Отечества». В ответ на вопрос Путина о работе с полигонами, в частности, бывшими, губернатор заявил: «Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность». Андрей Воробьев выразил благодарность в адрес представителей всех правительственных структур, которым удалось нормализовать данные процессы с учетом их высокой затратности, поскольку к данному моменту проблема уже разрешилась.
Воробьев также затронул вопрос аварийного жилья в регионе. Он подчеркнул, что в отношении данной проблемы в Московской области уже завершили осуществление программы 2017 года, а сейчас занимаются запуском процесса выполнения новой программы. Закон о развитии территории позволяет выйти на новые темпы расселения жилья, подвел итог глава Подмосковья.