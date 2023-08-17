Школьники при помощи Genotek исследовали рыбную продукцию на фальсификат

Таким образом было установлено, что рыба сорта сазан была представлена как тарань, продавцы предлагали покупателям гигантского кальмара под видом осьминога, а загадочное «мясо черепахи» оказалось простой курятиной. Дополнительно было выявлено, что продукция, промаркированная как икра палтуса и икра щуки, и якобы маринованные улитки на самом деле были типичной имитацией, созданной с использованием желеобразователей.