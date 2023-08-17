Школьники при помощи Genotek исследовали рыбную продукцию на фальсификат

Posted 17 августа 2023, 09:05
Published 17 августа 2023, 09:05
Modified 17 августа 2023, 09:05
Updated 17 августа 2023, 09:05
Школьники провели анализ соответствия информации, указанной на упаковке продукции, с фактическим составом, прибегнув к использованию ДНК-маркировки. Они выделили конкретный участок ДНК (ген цитохромоксидазы I) из образцов продуктов, который впоследствии был подвергнут секвенированию (процессу «прочтения»), пишет gazeta.ru
Путем сопоставления полученных генетических последовательностей с информацией из генетических баз данных ученики смогли точно установить фактическую видовую принадлежность биологических объектов, включенных в состав продуктов питания.
Таким образом было установлено, что рыба сорта сазан была представлена как тарань, продавцы предлагали покупателям гигантского кальмара под видом осьминога, а загадочное «мясо черепахи» оказалось простой курятиной. Дополнительно было выявлено, что продукция, промаркированная как икра палтуса и икра щуки, и якобы маринованные улитки на самом деле были типичной имитацией, созданной с использованием желеобразователей.
В этой работе школьникам помогли молекулярно-генетические методы. В процессе выполнения проекта участники освоили методику выделения ДНК, ПЦР (полимеразная цепная реакция), секвенирование по Сенгеру, а также приобрели навыки работы с генетическими базами данных.
Важно отметить, что данное исследование было реализовано в рамках научно-технологической образовательной программы под названием «Большие вызовы». В 2023 году программа была запущена уже в восьмой раз. Учащиеся занимались проектами, предоставленными крупными компаниями — партнерами образовательного центра «Сириус», в числе которых выделяется медико-генетический центр Genotek.
Genotek сотрудничает с «Сириусом» четвертый год подряд. В предыдущие годы их проекты были связаны с исследованием генетических взаимосвязей между разновидностями роз и хризантем.