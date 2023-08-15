newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2023, 14:04

Published 15 августа 2023, 14:04

Modified 15 августа 2023, 14:04

Updated 15 августа 2023, 14:04

Взрыв на Талинском месторождении ставит под вопрос безопасность работ «Пакер Сервис»

Взрыв на Талинском месторождении ставит под вопрос безопасность работ «Пакер Сервис»

15 августа 2023, 14:04
Фото: 1MI.
Взрыв на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе произошел во время проведения ООО «Пакер Сервис» подземного капитального ремонта скважины.

Эта компания является крупным подрядчиком ряда нефтегазовых компаний на нескольких месторождениях, пишет «Нефть и Капитал».

Происшествие произошло в ходе подготовительных мероприятий по спуску гибкой трубы (ГНКТ). В результате случившегося произошел пожар и последующий взрыв оборудования, принадлежащего подрядной организации.

Причины инцидента выясняются правоохранительными органами. Для расследования обстоятельств аварии была создана рабочая группа, состоящая из представителей администрации автономного округа, спецслужб, а также компаний «Няганьнефть» и «Пакер Сервис». Согласно последним данным, есть погибшие, а шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика