Взрыв на Талинском месторождении ставит под вопрос безопасность работ «Пакер Сервис»

Posted 15 августа 2023, 14:04
Published 15 августа 2023, 14:04
Modified 15 августа 2023, 14:04
Updated 15 августа 2023, 14:04
Эта компания является крупным подрядчиком ряда нефтегазовых компаний на нескольких месторождениях, пишет «Нефть и Капитал».
Происшествие произошло в ходе подготовительных мероприятий по спуску гибкой трубы (ГНКТ). В результате случившегося произошел пожар и последующий взрыв оборудования, принадлежащего подрядной организации.
Причины инцидента выясняются правоохранительными органами. Для расследования обстоятельств аварии была создана рабочая группа, состоящая из представителей администрации автономного округа, спецслужб, а также компаний «Няганьнефть» и «Пакер Сервис». Согласно последним данным, есть погибшие, а шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии.