Взрыв на Талинском месторождении ставит под вопрос безопасность работ «Пакер Сервис»

Причины инцидента выясняются правоохранительными органами. Для расследования обстоятельств аварии была создана рабочая группа, состоящая из представителей администрации автономного округа, спецслужб, а также компаний «Няганьнефть» и «Пакер Сервис». Согласно последним данным, есть погибшие, а шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии.