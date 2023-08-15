Малый и средний бизнес получил рекордную сумму под поручительства РГО

Среди субъектов федерации по суммарному объему финподдержки, полученной с участием РГО, лидирует Москва с более чем 33,6 млрд рублей, затем следуют Свердловская область с неполными 15,7 млрд и Подмосковье с более чем 13,3 млрд рублей. В число лидеров среди регионов также вошли Санкт-Петербург с неполными 10,5 млрд рублей и Новосибирская область с 9,6 млрд. Затем по списку следуют Татарстан с суммой, превышающей 7,37 млрд, Ростовская и Челябинская области с 7,1 и 5,43 млрд рублей соответственно, а замыкают первую десятку Пермский край и Кубань с суммами, превышающими 5 млрд рублей в каждом из субъектов федерации.