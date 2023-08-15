Малый и средний бизнес получил рекордную сумму под поручительства РГО

Posted 15 августа 2023, 07:09
Published 15 августа 2023, 07:09
Modified 15 августа 2023, 07:09
Updated 15 августа 2023, 07:09
РГО включены в национальную гарантийную систему, оператором которой является Корпорация МСП, пишет ТАСС.
По словам Татьяны Илюшниковой, заместителя министра экономического развития России, поручительство является одним из наиболее востребованных механизмов среди предпринимателей при недостаточности залогового обеспечения. Количество заемщиков в стране удвоилось — за первое полугодие 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч представителей бизнес-сообщества, тогда как в прошлом году — 5,8 тысячи. «По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировали сфера перевозок и логистики — почти 14 млрд рублей, услуги — более 30 млрд, производство — 44 млрд рублей», — рассказала замглавы министерства.
Кроме того, в России отмечается рост спроса на гарантийные поручительства в торговой отрасли (69,8 млрд рублей), а также в строительной сфере (23 млрд рублей) и в сельхозотрасли (33 млрд рублей). В нескольких регионах, среди которых Челябинская, Самарская, Воронежская, Рязанская, Свердловская, Псковская и Смоленская области и республики Хакасия и Тыва, выдача поручительств выросла весьма значительно.
По словам Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, механизм предоставления поручительств и гарантий способствует привлечению заемных средств в бизнес на лояльных условиях. Предприниматели заинтересованы в таких программах льготного кредитования, как 1764, ПСК, инвестиционное кредитование (ПСК+1764) и высокотех под 3% годовых. Субъекты малого и среднего бизнеса, не обладающие достаточным собственным залоговым обеспечением для предоставления при оформлении кредитов в банках, могут воспользоваться инструментами НГС. В частности, это «зонтичные» поручительства и гарантии РГО.
Среди субъектов федерации по суммарному объему финподдержки, полученной с участием РГО, лидирует Москва с более чем 33,6 млрд рублей, затем следуют Свердловская область с неполными 15,7 млрд и Подмосковье с более чем 13,3 млрд рублей. В число лидеров среди регионов также вошли Санкт-Петербург с неполными 10,5 млрд рублей и Новосибирская область с 9,6 млрд. Затем по списку следуют Татарстан с суммой, превышающей 7,37 млрд, Ростовская и Челябинская области с 7,1 и 5,43 млрд рублей соответственно, а замыкают первую десятку Пермский край и Кубань с суммами, превышающими 5 млрд рублей в каждом из субъектов федерации.