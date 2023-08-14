«Траст» выставил на открытые торги нефтедобывающие компании за 7,8 млрд рублей

У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть подъезд круглый год. Извлекаемые запасы (АВС1 + С2) двух компаний составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. метров газа. В 2022 году добыча нефти составила 120 тыс. тонн.