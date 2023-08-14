Ростехнадзор разъясняет: Восстановление лифтового хозяйства займёт много времени

В 2012 году лифты были исключены из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В течение двух лет они не подвергались государственному надзору и проверкам. Однако после серии несчастных случаев и инцидентов некоторые полномочия Ростехнадзору были возвращены, а лифты снова стали признаваться ОПО. Но контроль над обслуживающими и ремонтными организациями, а также оценкой технического состояния лифтов остался за пределами полномочий Ростехнадзора.