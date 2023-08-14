Ростехнадзор разъясняет: Восстановление лифтового хозяйства займёт много времени

Posted 14 августа 2023, 14:03
Published 14 августа 2023, 14:03
Modified 14 августа 2023, 14:03
Updated 14 августа 2023, 14:03
По информации Национального лифтового союза, за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев в лифтах, погибли 129 человек, пишет 56orb.ru
Для прекращения негативной тенденции правительство с 1 марта возложило на Ростехнадзор полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений. Теперь ведомству предстоит восстанавливать систему контроля, уничтоженную более десяти лет назад.
В 2012 году лифты были исключены из категории «Опасные производственные объекты» (ОПО). В течение двух лет они не подвергались государственному надзору и проверкам. Однако после серии несчастных случаев и инцидентов некоторые полномочия Ростехнадзору были возвращены, а лифты снова стали признаваться ОПО. Но контроль над обслуживающими и ремонтными организациями, а также оценкой технического состояния лифтов остался за пределами полномочий Ростехнадзора.
Более того, с середины 2021 года полномочия Ростехнадзора были значительно сокращены. Ведомство больше не контролировало соблюдение правил и технических норм. Задача контроля за лифтами была передана управляющим компаниям.
С начала марта 2023 года правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю над безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений, включая лифты и подъемные платформы для инвалидов. В ведомстве подчеркнули необходимость реформирования всей системы лифтового оборудования, начиная с этапа проектирования и установки. Эксперты подтвердили, что для обеспечения безопасности необходим обширный контроль на всех этапах отрасли.
Производители также признали важность создания надежной системы контроля за лифтовым оборудованием. Алексей Захаров, первый вице-президент Национального лифтового союза, подчеркнул, что ключевым моментом является понимание неизбежных наказаний для организаций, обслуживающих лифты.
Самое главное — создать систему контроля за лифтовым оборудованием, которая вернет ощущение безопасности при использовании лифтов. Цель состоит в том, чтобы лифты больше не ассоциировались со страхом, а рассматривались как надежные помощники, экономящие время и усилия.