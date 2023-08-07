Подростков принуждают к совершению диверсий на железных дорогах

Posted 7 августа 2023, 13:02
Published 7 августа 2023, 13:02
Modified 7 августа 2023, 13:02
Updated 7 августа 2023, 13:02
Диверсии на железных дорогах совершаются в разных регионах Российской Федерации. Так, двое несовершеннолетних были арестованы в Новосибирске за поджог релейного шкафа у станции Инской. В Казани аналогичное преступление совершила группа подростков, старшему из которых 15 лет. С помощью камер видеонаблюдения два школьника были задержаны в Москве за поджог объекта на железной дороге, им пообещали 10 000 рублей за это преступление, пишет bel.ru.
Одним из последних случаев произошёл в Калужской области, из-за диверсии пришлось остановить поезд Москва — Анапа. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
Чаще всего малолетних диверсантов вербуют через «Телеграм». Иногда используются методы социальной инженерии, например неуравновешенных подростков могут взять на слабо. Также им предлагают деньги за преступление. Ценник варьируется от 5000 до 50 000 рублей. Кураторы настаивают на привлечении к терактам друзей, но не предупреждают, что за преступление в составе группы назначается более суровое наказание.
В соцсетях сообщения о малолетних диверсантах вызывают буквально волны негатива. Пользователи требуют применять к ним самые суровые меры, невзирая на возраст. Если несовершеннолетних диверсантов ловят железнодорожники, может произойти рукоприкладство. Они знают, сколько жизней зависит от исправности инфраструктуры, которую портят малолетние преступники. Отсюда и желание провести силовую профилактику.
Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин напомнил, что в России с февраля минувшего года предотвращено более 100 терактов, в том числе планировавшихся несовершеннолетними.
Специалисты акцентируют внимание на высокой раскрываемости подобных преступлений. При этом даже несовершеннолетним может грозить серьезное наказание. Если правонарушение попадает только под статью об умышленном уничтожении имущества — это уже до 5 лет за решёткой. Статья «Диверсия» — это 10 и более лет. Примером может служить дело Сергея Белавина. Для подрыва путей в Брянской области он получил 100 000 рублей и $4000. После ареста отправился в колонию на 22 года.