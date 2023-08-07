Подростков принуждают к совершению диверсий на железных дорогах

Специалисты акцентируют внимание на высокой раскрываемости подобных преступлений. При этом даже несовершеннолетним может грозить серьезное наказание. Если правонарушение попадает только под статью об умышленном уничтожении имущества — это уже до 5 лет за решёткой. Статья «Диверсия» — это 10 и более лет. Примером может служить дело Сергея Белавина. Для подрыва путей в Брянской области он получил 100 000 рублей и $4000. После ареста отправился в колонию на 22 года.