Губернатор Московской области Воробьев проинспектировал ход строительства трассы М12

В свою очередь Вячеслав Петушенко отметил, что на трассе уже монтируют шумозащитные экраны, оборудуют освещение, а также укладывают асфальтобетон. Кроме того, ведется активная работа в многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. По его словам, всего в регионе будет обустроено четыре такие зоны.