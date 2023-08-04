Губернатор Московской области Воробьев проинспектировал ход строительства трассы М12

Posted 4 августа 2023, 07:25
Published 4 августа 2023, 07:25
Modified 4 августа 2023, 07:25
Updated 4 августа 2023, 07:25
Андрей Воробьев заявил, что в первый год работы новой трассы планируется привлечь до 70 млн тонн внутреннего грузопотока, пишет mosregtoday.ru.
«Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — уже в сентябре», — отметил глава региона.
По его словам, новая трасса будет пересекать шесть подмосковных муниципалитетов. Первый участок, пролегающий от ЦКАД до А108 протяженностью 22 километра, был открыт в прошлом году.
В свою очередь Вячеслав Петушенко отметил, что на трассе уже монтируют шумозащитные экраны, оборудуют освещение, а также укладывают асфальтобетон. Кроме того, ведется активная работа в многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. По его словам, всего в регионе будет обустроено четыре такие зоны.
Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев добавил, что новая трасса также сможет принять транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. Он обратил внимание, что это будет первый шестиполосный участок, который пройдет в Подмосковье. На трассе уже установлено 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения.
Предполагается, что реализация президентского проекта изменит к лучшему транспортную ситуацию для двух с половиной миллионов жителей региона.
Андрей Воробьев напомнил, что в работе сейчас еще 50 проектов. Самые масштабные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые предполагается открыть в 2024 году. Также в следующем году запланировано открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.