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Posted 2 августа 2023, 07:25

Published 2 августа 2023, 07:25

Modified 2 августа 2023, 07:25

Updated 2 августа 2023, 07:25

Губернатор Андрей Воробьев: Щелковский очистной объект запустят раньше срока

Губернатор Андрей Воробьев: Щелковский очистной объект запустят раньше срока

2 августа 2023, 07:25
Фото: пресс-служба правительства МО.
Очистные сооружения в Щелкове заработают на полную мощность раньше срока — в ноябре. Объект, на котором сейчас завершается масштабная реконструкция, проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил важность этого объекта для большого количества городов области и выразил благодарность строителям за досрочное завершение работ. По словам Воробьева, в модернизацию сооружений вложено около 18 миллиардов рублей. Он также отметил, что правительство региона поддержало модернизацию очистных в Павловском Посаде, Дубне и Серпухове, передает mosregtoday.ru.

«Везде будут современные технологические решения», — сказал Воробьев.

Уточняется, что щелковские очистные сооружения охватывают свыше 700 тысяч жителей области. Объект построили более 50 лет назад, и со временем он перестал справляться с нагрузкой, что стало причиной появления неприятного запаха. Его реконструкция идет в рамках национального проекта «Экология».

Завершить работы планировалось только в следующем году. Но сейчас готовность сооружений к полной нагрузке составляет 99%. Здесь полностью обновили систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки.

Производительность сооружений возросла на 25%. Как заявил губернатор, в ходе модернизации устанавливается только отечественное оборудование.

Весной на объекте провели пробный запуск подачи воды в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. Летом производительность увеличили до 160 тысяч, а осенью очистные сооружения запустят на полную мощность — 400 тысяч кубометров в сутки.

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