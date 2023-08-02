Губернатор Андрей Воробьев: Щелковский очистной объект запустят раньше срока

Posted 2 августа 2023, 07:25
Published 2 августа 2023, 07:25
Modified 2 августа 2023, 07:25
Updated 2 августа 2023, 07:25
Губернатор отметил важность этого объекта для большого количества городов области и выразил благодарность строителям за досрочное завершение работ. По словам Воробьева, в модернизацию сооружений вложено около 18 миллиардов рублей. Он также отметил, что правительство региона поддержало модернизацию очистных в Павловском Посаде, Дубне и Серпухове, передает mosregtoday.ru.
«Везде будут современные технологические решения», — сказал Воробьев.
Уточняется, что щелковские очистные сооружения охватывают свыше 700 тысяч жителей области. Объект построили более 50 лет назад, и со временем он перестал справляться с нагрузкой, что стало причиной появления неприятного запаха. Его реконструкция идет в рамках национального проекта «Экология».
Завершить работы планировалось только в следующем году. Но сейчас готовность сооружений к полной нагрузке составляет 99%. Здесь полностью обновили систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки.
Производительность сооружений возросла на 25%. Как заявил губернатор, в ходе модернизации устанавливается только отечественное оборудование.
Весной на объекте провели пробный запуск подачи воды в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. Летом производительность увеличили до 160 тысяч, а осенью очистные сооружения запустят на полную мощность — 400 тысяч кубометров в сутки.