Губернатор Андрей Воробьев: Щелковский очистной объект запустят раньше срока

Губернатор отметил важность этого объекта для большого количества городов области и выразил благодарность строителям за досрочное завершение работ. По словам Воробьева, в модернизацию сооружений вложено около 18 миллиардов рублей. Он также отметил, что правительство региона поддержало модернизацию очистных в Павловском Посаде, Дубне и Серпухове, передает mosregtoday.ru.