По программе «Взлет — от стартапа до IPO» заключено договоров почти на 23 млрд

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что развитие отечественных высокотехнологичных производств — это не только вклад в импортозамещение. Это еще и вопрос воспитания кадров, причем не только в IT-области, но и в науке и производстве. Сегодня эксперты отмечают рост потенциала высокотехнологичных МСП, и задача государства — создать условия для развития этого потенциала.