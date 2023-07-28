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Posted 28 июля 2023, 10:25

Published 28 июля 2023, 10:25

Modified 28 июля 2023, 10:25

Updated 28 июля 2023, 10:25

По программе «Взлет — от стартапа до IPO» заключено договоров почти на 23 млрд

По программе «Взлет — от стартапа до IPO» заключено договоров почти на 23 млрд

28 июля 2023, 10:25
Фото: 1MI.
В Корпорации МСП сообщили, что по льготной программе «Взлет — от стартапа до IPO» было заключено более 140 кредитных договоров с представителями малого и среднего бизнеса. Общая стоимость этих договоров составила 22,8 млрд рублей. Куратором проекта назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В рамках программы Корпорация МСП через свою дочернюю структуру (МСП Банк) выдает малому и среднему бизнесу кредиты по льготной ставке — 3% годовых. Компании — претенденты на господдержку должны работать в одном из 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, биотехнологии и фармацевтика, коммуникационные интернет-технологии, пишет ria.ru.

Отмечается, что предприниматели из Москвы, Петербурга, Томска чаще других обращаются за льготными кредитами. Их компании занимаются производством оборудования, созданием программного обеспечения, другими важными разработками.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что развитие отечественных высокотехнологичных производств — это не только вклад в импортозамещение. Это еще и вопрос воспитания кадров, причем не только в IT-области, но и в науке и производстве. Сегодня эксперты отмечают рост потенциала высокотехнологичных МСП, и задача государства — создать условия для развития этого потенциала.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, отметил, что льготное кредитование показало востребованность в качестве господдержки высокотехнологичных компаний. Также он отметил расширение географии программы «Взлет — от стартапа до IPO». В первые недели после запуска за кредитами обращались в основном москвичи и петербуржцы. Сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 субъектов РФ.

Госпрограмма развития высокотехнологичных компаний предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок. Заявку на участие в программе можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.

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