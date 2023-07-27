Андрей Воробьев оценил темпы работ по строительству Мытищинской хорды

Posted 27 июля 2023, 19:19
Published 27 июля 2023, 19:19
Modified 25 июля, 21:10
Updated 25 июля, 21:10
Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте строительства, чтобы лично проконтролировать ход работ на Мытищинской хорде. Губернатор проехал за рулем автомобиля по отрезку дороги, определенному как участок, имеющий высокий уровень готовности. В ходе своего пребывания в зоне строительства глава Подмосковья выделил особую роль данной трассы в развитии Подмосковья: особенно, по его мнению, это касается жизни города Мытищи. Воробьев также напомнил, что современная трасса станет важным связующим звеном для Дмитровского и Ярославского шоссе. Об этом информирует mosregtoday.
«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — заявил руководитель Московской области.
Согласно текущим оценкам, уровень готовности хорды составляет сорок шесть процентов, об этом, в свою очередь, проинформировал заместитель председателя областного правительства, руководитель областного минтранса Алексей Гержик. Он указал, что на сегодня уложены уже два слоя асфальта, а на осенний период наметили монтаж шумозащитного экрана, мачт освещения и ливневки.
Примечательно, что в процессе строительных работ на трассе используют преимущественно материалы российского производства. Большую часть из них, например песок, металлоконструкции и железобетонные изделия, доставили с предприятий Подмосковья.
Мытищинская хорда — это первый в Московской области случай, когда заключено концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Общая протяженность трассы — шестнадцать километров. Расчетный трафик после запуска предусмотрен на уровне около двадцати пяти тысяч авто в сутки, при переходе на полную мощность он составит до сорока тысяч автомобилей. Максимальная скорость движения может достигнуть 110 километров в час.
Андрей Воробьев также сообщил, что параллельно строительству Мытищинской хорды ведутся работы по реконструкции Пироговского шоссе. Строительные работы стартовали в 2021 году и будут завершены к моменту сдачи Мытищинской хорды.