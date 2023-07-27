Андрей Воробьев оценил темпы работ по строительству Мытищинской хорды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на месте строительства, чтобы лично проконтролировать ход работ на Мытищинской хорде. Губернатор проехал за рулем автомобиля по отрезку дороги, определенному как участок, имеющий высокий уровень готовности. В ходе своего пребывания в зоне строительства глава Подмосковья выделил особую роль данной трассы в развитии Подмосковья: особенно, по его мнению, это касается жизни города Мытищи. Воробьев также напомнил, что современная трасса станет важным связующим звеном для Дмитровского и Ярославского шоссе. Об этом информирует mosregtoday.