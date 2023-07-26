Андрей Воробьев осмотрел строящийся учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Люберцах

К строительству комплекса приступили в 2020 году в рамках одного из направлений реализации федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Теперь в здании нового комплекса посетителям предложат заняться плаванием, водным поло, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием и многими другими видами спорта. Мощности центра с его простой и понятной навигацией, широкими дверными проемами, информационными табличками, продублированными на шрифте Брайля, разработаны с учетом возможности комфортного использования посетителями с ограниченными возможностями.