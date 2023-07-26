Андрей Воробьев осмотрел строящийся учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Люберцах

Posted 26 июля 2023, 07:07
Published 26 июля 2023, 07:07
Modified 25 июля, 21:07
Updated 25 июля, 21:07
«Это уникальное высшее учебное заведение. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации», — отметил Андрей Воробьев. Он также подчеркнул, что возможность занятий спортом в помещениях центра обеспечат тренерам и преподавателям из 50 регионов России, а также детям, проживающим в Люберцах. Об этом пишет mosregtoday.
Территория нового спортивного комплекса объединяет несколько бассейнов, крытый каток, залы для хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры и научные лаборатории с процедурными кабинетами. Кроме того, имеется тренажер с инфракрасным излучением.
К строительству комплекса приступили в 2020 году в рамках одного из направлений реализации федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Теперь в здании нового комплекса посетителям предложат заняться плаванием, водным поло, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием и многими другими видами спорта. Мощности центра с его простой и понятной навигацией, широкими дверными проемами, информационными табличками, продублированными на шрифте Брайля, разработаны с учетом возможности комфортного использования посетителями с ограниченными возможностями.
Губернатор Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели помещения для спортивных занятий, поговорили с учащимися и преподавателями академии.
Помимо трех тысяч студентов, в академии могут проводить тренировочные занятия сборные команды РФ. Таким образом, будущие тренеры смогут стать свидетелями и участниками тренировок лучших спортсменов России.
«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли», — напомнил Олег Матыцин. Министр спорта также высказал предположение, что запуск современной инфраструктуры упрощает доступ к регулярным занятиям спортом для большего числа абитуриентов и, главное, для жителей Московской области.
Глава региона успел побеседовать со студентами академии. Те, в свою очередь, поделились, что прежде были вынуждены проводить тренировки в разных спортивных центрах, в частности в городе Лыткарино. Неизбежное при этом раннее пробуждение нередко приводило к срыву тренировочных графиков. Теперь все необходимое для результативных занятий им предоставили в одном здании.
В 2021 году Московская государственная академия физической культуры праздновала свое 90-летие. За эти годы в ее стенах обучили 28 тысяч тренеров и спортсменов. 900 выпускников академии получили статус мастера спорта международного класса, были удостоены званий победителей и призёров мировых соревнований, 137 человек стали заслуженными тренерами.