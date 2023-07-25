Страх самозанятых: предприниматели назвали риски работы с внештатными сотрудниками

Тем не менее абсолютное большинство предпринимателей (87%) уверены, что далеко не всех сотрудников можно заменить самозанятыми. Почти каждый третий считает, что это решение невозможно применить в отделе логистики (30%). Еще 13% не стали бы привлекать таких сотрудников в отдел маркетинга и рекламы, а 11% — отказались бы от участия самозанятых в продажах и разработке.