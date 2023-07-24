Корпорация МСП: МСБ получил 97,4 млрд в 2023 году под «зонтичные» поручительства

«Зонтичные» поручительства являются механизмом, который помогает предпринимателям привлекать финансирование в свой бизнес. Даже тем, кто без этой формы поддержки не мог бы получить кредитное финансирование от банков. Этот механизм предоставляется вместе с кредитом в одном окне банка, что делает процесс получения поддержки удобным и простым. Такие поручительства позволяют предпринимателям соответствовать высоким требованиям банков, которые обычно требуют предоставления залога при выдаче кредитов.