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Posted 24 июля 2023, 11:03

Published 24 июля 2023, 11:03

Modified 24 июля 2023, 11:03

Updated 24 июля 2023, 11:03

Корпорация МСП: МСБ получил 97,4 млрд в 2023 году под «зонтичные» поручительства

Корпорация МСП: МСБ получил 97,4 млрд в 2023 году под «зонтичные» поручительства

24 июля 2023, 11:03
За первые 6 месяцев 2023 года малый и средний бизнес смог привлечь 97,42 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП.

Эта государственная поддержка была предоставлена более чем 8,6 тыс. предпринимателей, включая 55% микропредприятий, 38% малых и 7% средних компаний, пишет ria.ru.

«Зонтичные» поручительства являются механизмом, который помогает предпринимателям привлекать финансирование в свой бизнес. Даже тем, кто без этой формы поддержки не мог бы получить кредитное финансирование от банков. Этот механизм предоставляется вместе с кредитом в одном окне банка, что делает процесс получения поддержки удобным и простым. Такие поручительства позволяют предпринимателям соответствовать высоким требованиям банков, которые обычно требуют предоставления залога при выдаче кредитов.

Самыми активными регионами в предоставлении под «зонтичные» поручительства стали Москва (более 20 млрд рублей), Санкт-Петербург (7,89 млрд) и Воронежская область (2,496 млрд рублей). В топ-5 также вошли Алтайский край и Иркутская область с объемами поручительств в размере 1,854 и 1,233 млрд рублей соответственно. Другие регионы — Белгородская, Калининградская, Кемеровская, Волгоградская и Ивановская области — также активно привлекли средства поддержки.

Секторы, которые показали наилучшую динамику в использовании «зонтичных» поручительств за первые полгода 2023 года, включают гостиницы, общепит и операции с недвижимостью.

Корпорация МСП направила банкам-партнерам 43 млрд рублей на предоставление «зонтичных» поручительств в III квартале 2023 года. Эта сумма увеличилась на 43% по сравнению с предыдущим кварталом. Под поручительства корпорации предприниматели могут привлечь до 86 млрд рублей кредитных средств от партнерских банков. Программа «зонтичных» поручительств в настоящее время включает 23 банка, включая региональные.

Напомним, что механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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