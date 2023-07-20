Минпромторг планирует отказаться от госзакупок импортного медоборудования

Posted 20 июля 2023, 17:11
Published 20 июля 2023, 17:11
Modified 25 июля, 21:07
Updated 25 июля, 21:07
СМИ и представители общественности сначала отреагировали на инициативу негативно, но затем, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что эта мера необходима.
Как сообщают Новые Известия, согласно информации независимого брюссельского издания EU-Chronicle, производитель изделий медицинского назначения General Electric HealthСare (США) в ближайшее время может фактически стать монополистом по ввозу сложного медицинского оборудования на рынок Российской Федерации.
С российского рынка уже ушли несколько крупных производителей медицинской техники и медоборудования — такие как Philips, Siemens и Canon.
GE же, в свою очередь, довела до сведения российских дилеров, что может даже увеличить такие поставки в Россию. Это обеспечит ему монополию на рынке, что недопустимо с учетом теперешней геополитической ситуации.
Невзирая на все обстоятельства, общественность все же выступила против запрета на ввоз импортных аппаратов ИВЛ, инициированного Минпромторгом. Представители девяти российских благотворительных фондов («Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «АдВита» и другие) направили в ведомство соответствующее письмо.
В Минпромторге заявили, что окончательное решение еще не принято — будет учтена обратная связь, полученная от населения и организаций. Сегодня в ведомстве прошла встреча производителей медоборудования, представителей врачебного сообщества и фондов, где открыто обсудили все возникшие вопросы.
В рамках правительственного постановления от 30 апреля 2020 года № 616 запрет на ввоз в Россию затронет только несколько видов аппаратов ИВЛ, которые производятся в РФ и успешно применяются на практике. При этом запрет не коснется частных медорганизаций и приобретения аппаратов фондами, заявили в ведомстве.
На данный момент в Российской Федерации производится до 36 тысяч аппаратов ИВЛ в год. Среднегодовая потребность в них оценивается в 2700 единиц. Согласно информации Минпромторга, существующие мощности полностью покрывают внутренние нужды. Главными российскими производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» государственной корпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», поставляющие свыше 35% аппаратов от общего числа. Кроме этих предприятий, такое оборудование производится ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и прочими.
Сообщается, что в период пандемии спецслужбы Израиля скупали аппараты ИВЛ для создания искусственного дефицита, в связи с чем российский премьер Михаил Мишустин дал поручение срочно увеличить объемы отечественного производства ИВЛ. Задача была решена.
У Российской Федерации имелись стратегические запасы и необходимые производственные мощности, в короткие сроки обеспечившие выпуск крупных партий аппаратов ИВЛ. На данный момент необходимо «докрутить» производство, чтобы отечественные решения удовлетворяли нужды и требования врачей и пациентов.