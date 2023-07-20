Минпромторг планирует отказаться от госзакупок импортного медоборудования

В рамках правительственного постановления от 30 апреля 2020 года № 616 запрет на ввоз в Россию затронет только несколько видов аппаратов ИВЛ, которые производятся в РФ и успешно применяются на практике. При этом запрет не коснется частных медорганизаций и приобретения аппаратов фондами, заявили в ведомстве.