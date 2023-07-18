«Зонтичные» поручительства КМСП помогут бизнесу привлечь до 86 миллиардов рублей

Posted 18 июля 2023, 11:56
Published 18 июля 2023, 11:56
Modified 18 июля 2023, 11:56
Updated 18 июля 2023, 11:56
КМСП направила 43 миллиарда рублей банкам-партнерам в третьем квартале для предоставления «зонтичных» поручительств. Это на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На данный момент в программе участвуют 23 банка, передает ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что отсутствие залога является серьезной проблемой для малого и среднего бизнеса. Средние компании также испытывают трудности при получении заемного финансирования из-за отсутствия обеспечения. Благодаря увеличению выделяемой суммы еще больше предпринимателей смогут инвестировать в развитие производства, расширение деятельности и создание новых рабочих мест.
Исаевич также подчеркнул, что механизм «зонтичных» поручительств повышает доступность заемных средств для предпринимателей в регионах. КМСП учитывает специфику локальных банков и их региональный охват, используя «длинные» лимиты. Такой подход расширяет возможности работы с предпринимателями и уже дает положительные результаты. В будущем планируется увеличение числа региональных банков-партнеров для расширения охвата МСП мерами господдержки.
«Зонтичные» поручительства КМСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателям получить его, не имея достаточного собственного залога. Сумма поручительства может достигать миллиарда рублей на срок до 15 лет. Механизм может быть использован для инвестиций, пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.