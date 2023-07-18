«Зонтичные» поручительства КМСП помогут бизнесу привлечь до 86 миллиардов рублей

«Зонтичные» поручительства КМСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателям получить его, не имея достаточного собственного залога. Сумма поручительства может достигать миллиарда рублей на срок до 15 лет. Механизм может быть использован для инвестиций, пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.