Председатель Госдумы попросил избавить директоров школ от неправомерных обвинений

Posted 17 июля 2023, 13:24
Published 17 июля 2023, 13:24
Modified 25 июля, 21:07
Updated 25 июля, 21:07
В рамках «правительственного часа», в котором принял участие зампредседателя Правительства РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, со стороны Володина поступило заявление, что неправомерно назначать наказание за неисполнение полномочий, которые не имели финансового обеспечения, сообщается на сайте Дума ТВ.
Председатель Госдумы пояснил, что проверку проводят органы надзора. Прежде всего это прокуратура. В рамках мероприятий по контролю абсолютно не берется в расчет, что школу и дошкольное учреждение не профинансировали, сообщает «Дума ТВ».
Володин считает, что в подобных случаях не нужно назначать административные взыскания — достаточно разработать подзаконный акт, чтобы органы надзора реагировали и выносили решения в случаях, когда образовательное учреждение было профинансировано, а проблемы остались нерешенными.
Председатель Госдумы пояснил, что возникает ситуация, когда муниципалитет не выделяет средства, а с руководства школы или детского сада спрашивает. Ответственность за это должен нести глава района или города, так как именно он не профинансировал учреждение.
По мнению парламентария, органы надзора должны проводить проверки только в случае, если орган власти, в компетенции которого находятся образование, просвещение или дошкольное образование, выполнил возложенные на него обязательства и направил средства на решение этих вопросов.
По всем этим направлениям в Госдуме подготовят инициативы и обсудят их с правительством.