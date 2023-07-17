Льготный лизинг на 2,3 млрд рублей доступен для бизнеса через Корпорацию МСП

Программа «Приоритет» предназначена для широкого круга предприятий, а именно микро-, малые и средние компании в сферах здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, науки и информационных технологий. Она также распространяется на средний бизнес в сегменте обрабатывающих производств. В рамках этой программы применяется единая ставка в 12% годовых, а сумма сделки варьируется от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 миллионов рублей).