Льготный лизинг на 2,3 млрд рублей доступен для бизнеса через Корпорацию МСП

Posted 17 июля 2023, 13:06
Published 17 июля 2023, 13:06
Modified 17 июля 2023, 13:06
Updated 17 июля 2023, 13:06
В зависимости от вида деятельности и категории МСП имеются две лизинговые программы. Программа «Приоритет +» предназначена для микро- и малых предприятий, занимающихся обрабатывающим производством. Они могут получить российское оборудование под 6% годовых и иностранное оборудование под 8%. Сумма сделки варьируется от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, пишут РИА Новости.
Программа «Приоритет» предназначена для широкого круга предприятий, а именно микро-, малые и средние компании в сферах здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, науки и информационных технологий. Она также распространяется на средний бизнес в сегменте обрабатывающих производств. В рамках этой программы применяется единая ставка в 12% годовых, а сумма сделки варьируется от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 миллионов рублей).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что одной из задач компании является сделать лизинг оборудования максимально доступным для малого и среднего бизнеса. Лизинг основных средств является эффективным способом модернизации и расширения производственных мощностей. Программы МСП Лизинг предлагают продолжительные сроки, небольшие авансы и индивидуальные графики платежей. Они также предусматривают отсутствие залогов и отложенный старт погашения обязательств, где оплата происходит после фактической поставки оборудования на площадку лизингополучателя.
Льготные лизинговые продукты предполагают приобретение только нового оборудования. Для удобства предпринимателей и повышения доступности лизинговых продуктов компания оцифровала их и создала отдельный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Этот сервис позволяет пользователям подавать заявления в онлайн-режиме. После проверки на соответствие требованиям бизнес получит предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предложенные условия устраивают предпринимателя, то он сможет загрузить необходимый комплект документов в электронном виде на той же платформе МСП.РФ.