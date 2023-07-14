Глава московского автодорожного вуза Ажгиревич вошел в команду Hyper

Posted 14 июля 2023, 13:36
Published 14 июля 2023, 13:36
Modified 14 июля 2023, 13:38
Updated 14 июля 2023, 13:38
Напомним, что стартап Hyper направлен на развитие электромобильности в РФ. Одной из важных задач организации является создание сети зарядных станций для транспорта, работающего на электротяге, пишет mkset.ru.
И. о. ректора МАДИ обратил внимание на значительный рост отечественного рынка электромобильности. Более того, эта ниша является одной из наиболее быстрорастущих как по количеству и динамике изменений, так и по влиянию на смежные сферы.
Что касается стартапа Hyper, то Ажгиревич назвал его одним из самых успешных в России в этой области. Говоря о стремительном развитии тренда, глава вуза отметил, что перспективы Hyper очевидны.
Уточняется, что автодорожный госуниверситет будет помогать развитию проектов Hyper в плане научно-технической поддержки. Студенты вуза смогут стать участниками крупных проектов и наработать практический опыт в этой сфере.
Участие МАДИ позволит вывести на новый уровень компетенции компании в сфере электромобильности. На этот момент обратил внимание основатель и руководитель Hyper Алексей Тихонов. Он отметил, что по итогам обучения выпускники университета будут подготовлены для профильной работы, которую предполагает реализация проектов компании.
Осуществление комплексной программы развития электротранспорта в РФ началось с Нижнего Новгорода, где было создано 44 быстрые зарядные станции при участии Hyper. Отмечается, что в таксопарк города поступили двести современных электромобилей. В дальнейшем компания планирует расширить свою деятельность на другие регионы, в частности Пермь и Свердловскую область.
Сейчас Hyper работает над привлечением средств для реализуемых проектов и ищет в связи с этим частных инвесторов. Планируется, что до 15 августа организация разместит акции на 127 млн рублей на инвестплатформе Zorko. Если Hyper удастся таким образом привлечь финансирование, то ее стоимость будет оцениваться уже в 2,5 млрд рублей.