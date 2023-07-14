Глава московского автодорожного вуза Ажгиревич вошел в команду Hyper

Сейчас Hyper работает над привлечением средств для реализуемых проектов и ищет в связи с этим частных инвесторов. Планируется, что до 15 августа организация разместит акции на 127 млн рублей на инвестплатформе Zorko. Если Hyper удастся таким образом привлечь финансирование, то ее стоимость будет оцениваться уже в 2,5 млрд рублей.