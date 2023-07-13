Стали известны новые подробности биографии Пригожина

По мнению автора статьи, ни сам Пригожин, ни его окружение никогда не рассказывали, откуда появился стартовый капитал для организации точек продаж хот-догов в Петербурге. Данный бизнес стал весьма успешным, и вскоре Пригожин открыл винный бар-магазин, а для клиентов из «высшего класса» — ресторан «Старая таможня» и плавучий ресторан New Island. Последнее заведение посещали многие значимые люди Северной столицы, в их числе работники питерской мэрии, где тогда работал Владимир Путин в должности заместителя Анатолия Собчака.