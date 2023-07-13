Стали известны новые подробности биографии Пригожина

Posted 13 июля 2023, 17:52
Published 13 июля 2023, 17:52
Modified 25 июля, 21:07
Updated 25 июля, 21:07
Не так давно российский президент Владимир Путин обозначил, что объем финансирования, направленный ЧВК «Вагнер» из бюджета страны, достиг 86 млрд рублей, при этом поставка продуктов для армии через фирму Пригожина «Конкорд» — это еще 80 млрд рублей.
При этом автор статьи отмечает, что биография Пригожина содержит множество малоизвестных фактов, которые непременно удивят читателей. Так, в юношеские годы Пригожин и несколько его подельников совершили серию грабежей. Кроме того, они совершали квартирные кражи, нападали на прохожих, занимались мошенничеством.
В эпизоде ограбления, совершенного в марте 1980 года, Пригожин (уже имеющий судимость) и его товарищи, один из которых являлся несовершеннолетним, напали на женщину и начали ее душить. У нее они похитили золотые украшения и сапоги.
Кроме того, однажды «пригожинцы» ограбили квартиру. Им удалось похитить имущество на общую сумму 1610 рублей (в пересчете на современный курс — более 300 тысяч рублей). Тогда будущий Герой России получил тюремный срок 13 лет.
По словам Пригожина, высшее образование он так и не смог получить. Его университетом стала тюрьма, а воровские понятия стали прочной основой мировоззрения. В колонии он пробыл чуть больше половины срока, и в 1990 году его отпустили на свободу.
По мнению автора статьи, ни сам Пригожин, ни его окружение никогда не рассказывали, откуда появился стартовый капитал для организации точек продаж хот-догов в Петербурге. Данный бизнес стал весьма успешным, и вскоре Пригожин открыл винный бар-магазин, а для клиентов из «высшего класса» — ресторан «Старая таможня» и плавучий ресторан New Island. Последнее заведение посещали многие значимые люди Северной столицы, в их числе работники питерской мэрии, где тогда работал Владимир Путин в должности заместителя Анатолия Собчака.
О том, где состоялось знакомство Пригожина с будущим президентом, неизвестно. Но в 2001 году Путин ужинал в New Island с французским лидером Жаком Шираком, а через год гостями ресторана стали Джордж Буш — младший с женой Лорой. Пригожин тогда лично обслуживал вип-персон.
Чтобы достичь высот политического олимпа, ему пришлось приложить немало усилий, но об этом автор расследования намерен рассказать позже.