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Posted 13 июля 2023, 17:52

Published 13 июля 2023, 17:52

Modified 25 июля, 21:07

Updated 25 июля, 21:07

Стали известны новые подробности биографии Пригожина

Стали известны новые подробности биографии Пригожина

13 июля 2023, 17:52
Фото: 1MI.
В рамках спецпроекта «Путь Евгения Пригожина: от продавца хот-догов до главы частной армии, идущей на Москву» журналист закрытого в России издания «Новая газета» Иван Жилин опубликовал некоторые подробности биографии владельца ЧВК «Вагнер».

Не так давно российский президент Владимир Путин обозначил, что объем финансирования, направленный ЧВК «Вагнер» из бюджета страны, достиг 86 млрд рублей, при этом поставка продуктов для армии через фирму Пригожина «Конкорд» — это еще 80 млрд рублей.

При этом автор статьи отмечает, что биография Пригожина содержит множество малоизвестных фактов, которые непременно удивят читателей. Так, в юношеские годы Пригожин и несколько его подельников совершили серию грабежей. Кроме того, они совершали квартирные кражи, нападали на прохожих, занимались мошенничеством.

В эпизоде ограбления, совершенного в марте 1980 года, Пригожин (уже имеющий судимость) и его товарищи, один из которых являлся несовершеннолетним, напали на женщину и начали ее душить. У нее они похитили золотые украшения и сапоги.

Кроме того, однажды «пригожинцы» ограбили квартиру. Им удалось похитить имущество на общую сумму 1610 рублей (в пересчете на современный курс — более 300 тысяч рублей). Тогда будущий Герой России получил тюремный срок 13 лет.

По словам Пригожина, высшее образование он так и не смог получить. Его университетом стала тюрьма, а воровские понятия стали прочной основой мировоззрения. В колонии он пробыл чуть больше половины срока, и в 1990 году его отпустили на свободу.

По мнению автора статьи, ни сам Пригожин, ни его окружение никогда не рассказывали, откуда появился стартовый капитал для организации точек продаж хот-догов в Петербурге. Данный бизнес стал весьма успешным, и вскоре Пригожин открыл винный бар-магазин, а для клиентов из «высшего класса» — ресторан «Старая таможня» и плавучий ресторан New Island. Последнее заведение посещали многие значимые люди Северной столицы, в их числе работники питерской мэрии, где тогда работал Владимир Путин в должности заместителя Анатолия Собчака.

О том, где состоялось знакомство Пригожина с будущим президентом, неизвестно. Но в 2001 году Путин ужинал в New Island с французским лидером Жаком Шираком, а через год гостями ресторана стали Джордж Буш — младший с женой Лорой. Пригожин тогда лично обслуживал вип-персон.

Чтобы достичь высот политического олимпа, ему пришлось приложить немало усилий, но об этом автор расследования намерен рассказать позже.

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