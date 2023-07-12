Губернатор Воробьев: В Московской области запустят производство серверов и плат

Posted 12 июля 2023, 11:52
Published 12 июля 2023, 11:52
Modified 12 июля 2023, 11:52
Updated 12 июля 2023, 11:52
Завод будет изготавливать компьютерную технику: серверы, планшеты, клиентские системы и оборудование для мобильных сетей связи. Уже ввели в эксплуатацию первую очередь — работают линии по конвейерной сборке и поверхностному монтажу устройств, выполняется серийная сборка оборудования. В ноябре будет запущена вторая очередь, а к концу года завод полностью начнет работать на полную мощность, пишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.
На предприятии будет осуществляться весь процесс производства, от гальваники до создания печатных плат, сообщил Андрей Воробьев. Здесь уже создан первый российский планшет KVADRA-T, который использует операционную систему KVADRA OS.
Также предприятие будет выпускать компьютеры, серверы, системы хранения данных, персональные устройства и радиоэлектронные товары. В проект вложено 8,3 миллиарда рублей.
На завод были привлечены опытные специалисты, имеющие опыт работы как за границей, так и в России, отметил Игорь Щеголев. По его словам, самое главное, что существуют собственные центры разработки, где трудятся молодые и активные специалисты.
Благодаря этому проекту было создано более 300 рабочих мест, а к концу года их число должно удвоиться. Кроме того, компания с 2018 года выпускает все линейки своей продукции на собственной площадке «Ядро Фаб Малаховка» в Люберцах.