newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2023, 11:52

Published 12 июля 2023, 11:52

Modified 12 июля 2023, 11:52

Updated 12 июля 2023, 11:52

Губернатор Воробьев: В Московской области запустят производство серверов и плат

Губернатор Воробьев: В Московской области запустят производство серверов и плат

12 июля 2023, 11:52
Фото: Константин Семенец.
В Подмосковье начнется выпуск печатных плат. Реализует проект компания «Ядро Фаб Дубна», входящая в состав «ИКС Холдинга». Проверку строительства и запуска производства провели губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

Завод будет изготавливать компьютерную технику: серверы, планшеты, клиентские системы и оборудование для мобильных сетей связи. Уже ввели в эксплуатацию первую очередь — работают линии по конвейерной сборке и поверхностному монтажу устройств, выполняется серийная сборка оборудования. В ноябре будет запущена вторая очередь, а к концу года завод полностью начнет работать на полную мощность, пишет интернет-издание Подмосковье Сегодня.

На предприятии будет осуществляться весь процесс производства, от гальваники до создания печатных плат, сообщил Андрей Воробьев. Здесь уже создан первый российский планшет KVADRA-T, который использует операционную систему KVADRA OS.

Также предприятие будет выпускать компьютеры, серверы, системы хранения данных, персональные устройства и радиоэлектронные товары. В проект вложено 8,3 миллиарда рублей.

На завод были привлечены опытные специалисты, имеющие опыт работы как за границей, так и в России, отметил Игорь Щеголев. По его словам, самое главное, что существуют собственные центры разработки, где трудятся молодые и активные специалисты.

Благодаря этому проекту было создано более 300 рабочих мест, а к концу года их число должно удвоиться. Кроме того, компания с 2018 года выпускает все линейки своей продукции на собственной площадке «Ядро Фаб Малаховка» в Люберцах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика