Башкирский бизнесмен может лишиться собственности из-за сфабрикованных обвинений

Posted 12 июля 2023, 10:25
Published 12 июля 2023, 10:25
Modified 12 июля 2023, 10:27
Updated 12 июля 2023, 10:27
Истинным мотивом может служить желание бывших родственников бизнесмена завладеть его имуществом, пишет versia.ru.
Во время разгоревшегося между Киселевым и родственниками его экс-супруги, в девичестве Романовой, корпоративного конфликта, бизнесмен был обвинен в 12 изнасилованиях. Споры бывших жены и мужа из-за недвижимости длятся на протяжении уже восьми лет.
Уголовное дело в связи с изнасилованиями, якобы совершенными Киселевым в период с 2009 по 2010 год, было возбуждено только в 2017 году. Обвинение базировалось на свидетельствах женщин, очень напоминающих тех, чьи фото можно найти на уфимских сайтах интимных услуг.
Во время дачи показаний при первом рассмотрении дела эти женщины постоянно путались во времени и местах происшествий. Суд первой инстанции в различном составе дважды признавал предпринимателя невиновным. Кармаскалинский межрайонный суд, в котором состоялось повторное рассмотрение материалов дела, также признал факт невиновности Киселева. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан в свою очередь сочла, что существуют некие основания для отмены данного приговора, несмотря на результаты предыдущих слушаний.
Известно, что Сергей Александров в ходе дачи свидетельских показаний заявил, что он привозил к Киселеву девушек. Но следует упомянуть, что именно этот гражданин ранее безрезультатно пытался взыскать 7 млн рублей с К. И. Киселевой, на тот момент — жены обвиняемого.
После развода Киселева с дочерью Романовых, который состоялся 15 лет назад, предприниматель на протяжении еще шести лет продолжал совместно вести бизнес с ее родственниками. В 2015 году бизнесмен обнаружил, что производственные площади, принадлежат бывшему тестю Ивану Романову.
Договор оформлял Константин Соколов, юрист Киселева, имевший доверенность от бизнесмена. Соколов и водитель Сергей Александров утверждали, что в день подписания договора они якобы привезли Киселеву наличные. Однако известно, что телефонный биллинг не подтвердил, что в указанное время эти трое абонентов находились в одном месте.
Киселев потребовал признать сделку о продаже ничтожной, обратившись в суд, но его оппоненты подали заявление в правоохранительные органы о подделке предварительного договора, заявив о мошенничестве.
Вопреки множеству несоответствий, установленных в ходе экспертиз документа, Киселеву дали реальный срок по статье о мошенничестве — 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Впоследствии благодаря апелляции приговор удалось изменить — бизнесмен получил условный срок.
Очевидно, в корпоративном противостоянии противоположная сторона решила применять ложные обвинения в преступлениях в качестве своей тактики при решении споров. Родственники бывшей жены предпринимателя пожелали присвоить себе его собственность, при этом методы борьбы, по всей видимости, не играют для них никакой роли.
Согласно позиции журналистов «Версии», такие прецеденты в судебной системе абсолютно недопустимы, поскольку в задачи правосудия не входит становиться оружием нечистых на руку дельцов.