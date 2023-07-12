Башкирский бизнесмен может лишиться собственности из-за сфабрикованных обвинений

Во время дачи показаний при первом рассмотрении дела эти женщины постоянно путались во времени и местах происшествий. Суд первой инстанции в различном составе дважды признавал предпринимателя невиновным. Кармаскалинский межрайонный суд, в котором состоялось повторное рассмотрение материалов дела, также признал факт невиновности Киселева. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан в свою очередь сочла, что существуют некие основания для отмены данного приговора, несмотря на результаты предыдущих слушаний.