В парламенте Российской Федерации одобрили отчет об исполнении бюджета за прошлый год

Posted 11 июля 2023, 18:31
Published 11 июля 2023, 18:31
Modified 25 июля, 21:07
Updated 25 июля, 21:07
Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал на пленарном парламентском заседании, что бюджет фонда в минувшем году был исполнен по доходам на сумму 2,919 трлн рублей, что составляет 105,1% к общему объему доходов, утвержденному положениями закона о бюджете ФОМС.
«По расходам — 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. Профицит фонда составил порядка 122,356 млрд рублей», — отметил глава ФОМС.
Согласно данным, опубликованным tass.ru, за отчетный год ФОМС было направлено средств федерального бюджета в объеме 47,501 млрд рублей с целью компенсации выпадающих бюджетных доходов фонда в связи с понижением тарифов уплаты взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) для отдельных категорий страхователей. Эта сумма на 33,9% превосходит показатели прошлого отчетного периода. Также ФОМС получил из федерального бюджета 148,210 млрд рублей, предоставленных с целью обеспечения компенсации выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.
Кроме того, ФОМС получил трансферт, аналогичный предоставленному в 2021 году, из средств федерального бюджета на сумму 140 млрд рублей. Эти средства направлены на финансовое обеспечение процессов оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение». Сообщается, что 121,325 млрд рублей составил межбюджетный трансферт в бюджет фонда на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов. Это превосходит прошлогодние показатели на 3,2%.
Для финобеспечения организации ОМС в регионах страны в 2022 году ФОМС направил в бюджеты территориальных фондов субвенции в объеме 2,461 трлн рублей, или 88% от объема всех расходов фонда. В сравнении с показателями прошлого отчетного периода это на 8,1% больше и соответствует 100% от утвержденного объема.