В парламенте Российской Федерации одобрили отчет об исполнении бюджета за прошлый год

Согласно данным, опубликованным tass.ru, за отчетный год ФОМС было направлено средств федерального бюджета в объеме 47,501 млрд рублей с целью компенсации выпадающих бюджетных доходов фонда в связи с понижением тарифов уплаты взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) для отдельных категорий страхователей. Эта сумма на 33,9% превосходит показатели прошлого отчетного периода. Также ФОМС получил из федерального бюджета 148,210 млрд рублей, предоставленных с целью обеспечения компенсации выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.