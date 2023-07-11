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Posted 11 июля 2023, 18:31

Published 11 июля 2023, 18:31

Modified 25 июля, 21:07

Updated 25 июля, 21:07

В парламенте Российской Федерации одобрили отчет об исполнении бюджета за прошлый год

В парламенте Российской Федерации одобрили отчет об исполнении бюджета за прошлый год

11 июля 2023, 18:31
Фото: 1MI.
В парламенте РФ утвердили отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. Документ был сформирован по инициативе правительства Российской Федерации.

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал на пленарном парламентском заседании, что бюджет фонда в минувшем году был исполнен по доходам на сумму 2,919 трлн рублей, что составляет 105,1% к общему объему доходов, утвержденному положениями закона о бюджете ФОМС.

«По расходам — 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. Профицит фонда составил порядка 122,356 млрд рублей», — отметил глава ФОМС.

Согласно данным, опубликованным tass.ru, за отчетный год ФОМС было направлено средств федерального бюджета в объеме 47,501 млрд рублей с целью компенсации выпадающих бюджетных доходов фонда в связи с понижением тарифов уплаты взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) для отдельных категорий страхователей. Эта сумма на 33,9% превосходит показатели прошлого отчетного периода. Также ФОМС получил из федерального бюджета 148,210 млрд рублей, предоставленных с целью обеспечения компенсации выпадающих доходов в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.

Кроме того, ФОМС получил трансферт, аналогичный предоставленному в 2021 году, из средств федерального бюджета на сумму 140 млрд рублей. Эти средства направлены на финансовое обеспечение процессов оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение». Сообщается, что 121,325 млрд рублей составил межбюджетный трансферт в бюджет фонда на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов. Это превосходит прошлогодние показатели на 3,2%.

Для финобеспечения организации ОМС в регионах страны в 2022 году ФОМС направил в бюджеты территориальных фондов субвенции в объеме 2,461 трлн рублей, или 88% от объема всех расходов фонда. В сравнении с показателями прошлого отчетного периода это на 8,1% больше и соответствует 100% от утвержденного объема.

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