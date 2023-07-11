Губернатор Подмосковья: Мы вышли в лидеры по эффективности реализации промполитики

Posted 11 июля 2023, 11:27
Published 11 июля 2023, 11:27
Modified 11 июля 2023, 11:27
Updated 11 июля 2023, 11:27
Губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев, отметил, что благодаря сотрудничеству с Минпромторгом область смогла достичь высокого результата. Он привел в пример Фонд развития промышленности, который предоставил области финансирование в размере 32 миллиардов рублей, благодаря чему было реализовано 33 проекта. Также он упомянул «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку, которые тоже способствовали достижению положительных результатов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Воробьев подчеркнул, он гордится тем, что Московская область занимает лидирующие позиции в рейтинге, и отметил важность вклада инвесторов и промышленных предприятий в развитие региона.
Он также упомянул о важности развития экспортного потенциала и выразил мнение о необходимости обеспечения конкурентоспособности товаров с помощью внедрения инноваций на предприятиях.
В результате поддержки Минпромторга в Подмосковье воплощается 151 проект по импортозамещению при общем объеме инвестиций в размере 136 миллиардов рублей. Будут созданы 16,5 тысячи новых рабочих мест. В прошлом году было открыто 21 предприятие, а в этом году планируется открыть 50.
В ходе выставки было подписано соглашение с белорусским холдингом «АМКОДОР». Губернатор также заявил о необходимости подготовки кадров для работы на предприятиях области. На данный момент в Подмосковье заключено 99 договоров с учебными заведениями о подготовке специалистов.
Воробьев добавил, что осознает важность кадрового обеспечения и поэтому уделяет высокий приоритет развитию колледжей. Он также подчеркнул, что сотрудничество между предприятиями и учебными заведениями является ключевым фактором.
Подмосковье является первым регионом, где была внедрена промышленная ипотека. Восемь организаций уже получили кредиты на сумму 1,6 миллиарда рублей, а еще 40 заявок на 10 миллиардов рублей находятся на рассмотрении.
Меры поддержки предпринимателей в Подмосковье доступны онлайн на инвестпортале региона.
Воробьев завершил свое выступление, сказав, что видит большой интерес и высокую оценку со стороны инвесторов и предприятий относительно дальнейшего сотрудничества и работы в современном и удобном формате.