Губернатор Подмосковья: Мы вышли в лидеры по эффективности реализации промполитики

Губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев, отметил, что благодаря сотрудничеству с Минпромторгом область смогла достичь высокого результата. Он привел в пример Фонд развития промышленности, который предоставил области финансирование в размере 32 миллиардов рублей, благодаря чему было реализовано 33 проекта. Также он упомянул «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку, которые тоже способствовали достижению положительных результатов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».