newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2023, 11:27

Published 11 июля 2023, 11:27

Modified 11 июля 2023, 11:27

Updated 11 июля 2023, 11:27

Губернатор Подмосковья: Мы вышли в лидеры по эффективности реализации промполитики

Губернатор Подмосковья: Мы вышли в лидеры по эффективности реализации промполитики

11 июля 2023, 11:27
Фото: Пресс-служба Правительства МО.
В рейтинге эффективности реализации промышленной политики, составленном Минпромторгом РФ, Подмосковье заняло второе место. Эта новость была объявлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге.

Губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев, отметил, что благодаря сотрудничеству с Минпромторгом область смогла достичь высокого результата. Он привел в пример Фонд развития промышленности, который предоставил области финансирование в размере 32 миллиардов рублей, благодаря чему было реализовано 33 проекта. Также он упомянул «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку, которые тоже способствовали достижению положительных результатов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев подчеркнул, он гордится тем, что Московская область занимает лидирующие позиции в рейтинге, и отметил важность вклада инвесторов и промышленных предприятий в развитие региона.

Он также упомянул о важности развития экспортного потенциала и выразил мнение о необходимости обеспечения конкурентоспособности товаров с помощью внедрения инноваций на предприятиях.

В результате поддержки Минпромторга в Подмосковье воплощается 151 проект по импортозамещению при общем объеме инвестиций в размере 136 миллиардов рублей. Будут созданы 16,5 тысячи новых рабочих мест. В прошлом году было открыто 21 предприятие, а в этом году планируется открыть 50.

В ходе выставки было подписано соглашение с белорусским холдингом «АМКОДОР». Губернатор также заявил о необходимости подготовки кадров для работы на предприятиях области. На данный момент в Подмосковье заключено 99 договоров с учебными заведениями о подготовке специалистов.

Воробьев добавил, что осознает важность кадрового обеспечения и поэтому уделяет высокий приоритет развитию колледжей. Он также подчеркнул, что сотрудничество между предприятиями и учебными заведениями является ключевым фактором.

Подмосковье является первым регионом, где была внедрена промышленная ипотека. Восемь организаций уже получили кредиты на сумму 1,6 миллиарда рублей, а еще 40 заявок на 10 миллиардов рублей находятся на рассмотрении.

Меры поддержки предпринимателей в Подмосковье доступны онлайн на инвестпортале региона.

Воробьев завершил свое выступление, сказав, что видит большой интерес и высокую оценку со стороны инвесторов и предприятий относительно дальнейшего сотрудничества и работы в современном и удобном формате.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика