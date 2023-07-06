Корпорация МСП представила инициативу по снижению штрафов за неуплату долга

Для этого КМСП подготовила поправки к статье 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил письмо с законопроектом министру юстиции Константину Чуйченко, пишет rostovgazeta.ru. Представитель Минюста сообщил, что письмо было получено 3 июля и находится на рассмотрении. Инициатива была разработана на основе анализа информации от субъектов МСП и в соответствии с задачей по снижению административного давления на малый бизнес, которую поставил президент России Владимир Путин.