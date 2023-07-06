Корпорация МСП представила инициативу по снижению штрафов за неуплату долга

Posted 6 июля 2023, 11:10
Published 6 июля 2023, 11:10
Modified 6 июля 2023, 11:10
Updated 6 июля 2023, 11:10
Для этого КМСП подготовила поправки к статье 112 закона «Об исполнительном производстве». Генеральный директор КМСП Александр Исаевич направил письмо с законопроектом министру юстиции Константину Чуйченко, пишет rostovgazeta.ru. Представитель Минюста сообщил, что письмо было получено 3 июля и находится на рассмотрении. Инициатива была разработана на основе анализа информации от субъектов МСП и в соответствии с задачей по снижению административного давления на малый бизнес, которую поставил президент России Владимир Путин.
В своем письме представители КМСП отметили, что текущая норма не учитывает финансовое положение организации, включая ее доход, пишут «Ведомости». По смыслу закона сбор является штрафной санкцией, и, согласно решениям Конституционного суда, он должен быть пропорционален. Поэтому КМСП предлагает снизить размер сбора и сделать его одинаковым для микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.
В письме отмечается, что сумма исполнительских сборов для микробизнеса за период с 2019 по 2022 годы в несколько раз превышает общую сумму задолженности: 1,38 миллиарда рублей по сравнению с 141 миллионом рублей неуплаченных долгов (налоги, пошлины, страховые взносы, штрафы ГИБДД и других государственных органов).
Ограничение предложения только для микропредприятий, включенных в реестр МСП, обусловлено тем, что их доля составляет 91,3% от общего числа юридических лиц в России и 99,3% от общей структуры МСП, как указано в письме.
«Поскольку исполнительский сбор, по сути, является штрафом, необходимо учитывать соотношение его размера и последствий нарушения. Например, если должник добровольно не выполнил документ на сумму 500 рублей, то взыскание с него исполнительского сбора в размере 10 000 рублей кажется неразумным и несоразмерным», — считает Зоя Галеева, управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами.
Председатель «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что МСП уже испытывают нехватку оборотных средств, а их финансовое положение ухудшается из-за задержек в взаиморасчетах по контрактам и государственным закупкам.