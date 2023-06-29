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Posted 29 июня 2023, 06:24

Published 29 июня 2023, 06:24

Modified 25 июля, 21:06

Updated 25 июля, 21:06

Модульбанк представил автоматизированный сервис для продавцов маркетплейсов

Модульбанк представил автоматизированный сервис для продавцов маркетплейсов

29 июня 2023, 06:24
Фото: 1MI.
Новый сервис, который может стать полезным для продавцов на маркетплейсах, представил Модульбанк. С его помощью можно будет закупать товар в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане.

В банке подчеркнули, что работают только с проверенными производителями товаров, которых уже более тысячи. Более того, имеется возможность доставки товара в течение трех дней, пишет newsnn.ru.

Новый сервис позволяет подобрать не только производителя, но и поставщика товара. Процесс настолько автоматизирован, что подбор может осуществляться по фото, при этом менеджер присылает в Россию образец товара перед выкупом. Кроме того, присутствует возможность проверки брака, а также демонстрации по фото и видео.

Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта отметила, что в настоящее время организация работает с четырьмя странами.

«В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фурами или самолетами. То есть по логистике можно подобрать или быстрый вариант, или более выгодный», — сказала Максюта.

В число самых продаваемых товаров на российских маркетплейсах в 2022 году вошли: одежда, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорожденных, бытовая химия, товары для дома и дачи, игрушки, бытовая техника и электроника.

Так, на маркетплейсе Wildberries число заказов превысило 1,9 миллиарда, при этом сумма покупок достигла 1,669 трлн руб., информирует retail.ru. Наряду с этим количество заказов на Ozon достигло 465 миллионов, а общая сумма покупок — 832 млрд руб.

По версии ТАСС, оборот онлайн-ретейлера Wildberries в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом почти на 98%.

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