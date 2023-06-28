Эксперты ФОМС: в ОМС заложены серьезные гарантии для помощи онкобольным

Posted 28 июня 2023, 13:25
Published 28 июня 2023, 13:25
Modified 28 июня 2023, 13:25
Updated 28 июня 2023, 13:25
Эксперты Федерального фонда обязательного медицинского страхования рассказали о том, как пациенты могут пройти своевременную и бесплатную диагностику, лучевую терапию и химиотерапию, пишет kp.ru.
Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что в последние годы в России уделяется большое внимание оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Финансовое обеспечение в этой сфере значительно увеличилось: в 2022 году направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.
Благодаря дополнительному финансированию за последние 4 года пациентам становятся доступны самые современные методы лечения мирового уровня, включая использование разработок ядерной медицины и проведение высокотехнологичных операций, отметил Баланин. Кроме того, расширяются схемы лекарственного лечения разных видов рака. Важно отметить, что передовые методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах, но и в регионах.
Сегодня приоритетом являются операции с использованием наименее травматичного лапароскопического метода (через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях), объясняют врачи-онкологи. Открытые операции, требующие более длительного и сложного восстановления, выполняются только в случаях, когда лапароскопия невозможна.
Также активно развиваются органосохраняющие подходы, при которых хирурги прилагают все усилия для сохранения органов пациентов в зависимости от характера и распространенности опухолевого процесса.
Реконструктивная хирургия является еще одним важным направлением. По полису ОМС пациентам выполняются восстановительные операции.
Списки лекарств для химиотерапии, предоставляемых онкологическим больным по ОМС, в последние годы расширяются, включая более эффективные препараты.
Кроме того, по полису ОМС становится возможной иммунотерапия. Это метод лекарственной терапии, включающий программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли.