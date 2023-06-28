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Posted 28 июня 2023, 13:25

Published 28 июня 2023, 13:25

Modified 28 июня 2023, 13:25

Updated 28 июня 2023, 13:25

Эксперты ФОМС: в ОМС заложены серьезные гарантии для помощи онкобольным

Эксперты ФОМС: в ОМС заложены серьезные гарантии для помощи онкобольным

28 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI.
В системе обязательного медицинского страхования в России предусмотрены значительные гарантии для онкологических больных.

Эксперты Федерального фонда обязательного медицинского страхования рассказали о том, как пациенты могут пройти своевременную и бесплатную диагностику, лучевую терапию и химиотерапию, пишет kp.ru.

Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что в последние годы в России уделяется большое внимание оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Финансовое обеспечение в этой сфере значительно увеличилось: в 2022 году направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.

Благодаря дополнительному финансированию за последние 4 года пациентам становятся доступны самые современные методы лечения мирового уровня, включая использование разработок ядерной медицины и проведение высокотехнологичных операций, отметил Баланин. Кроме того, расширяются схемы лекарственного лечения разных видов рака. Важно отметить, что передовые методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах, но и в регионах.

Сегодня приоритетом являются операции с использованием наименее травматичного лапароскопического метода (через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях), объясняют врачи-онкологи. Открытые операции, требующие более длительного и сложного восстановления, выполняются только в случаях, когда лапароскопия невозможна.

Также активно развиваются органосохраняющие подходы, при которых хирурги прилагают все усилия для сохранения органов пациентов в зависимости от характера и распространенности опухолевого процесса.

Реконструктивная хирургия является еще одним важным направлением. По полису ОМС пациентам выполняются восстановительные операции.

Списки лекарств для химиотерапии, предоставляемых онкологическим больным по ОМС, в последние годы расширяются, включая более эффективные препараты.

Кроме того, по полису ОМС становится возможной иммунотерапия. Это метод лекарственной терапии, включающий программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли.

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