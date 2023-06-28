Эксперты ФОМС: в ОМС заложены серьезные гарантии для помощи онкобольным

Председатель ФФОМС Илья Баланин отметил, что в последние годы в России уделяется большое внимание оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Финансовое обеспечение в этой сфере значительно увеличилось: в 2022 году направлено более 327 миллиардов рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.